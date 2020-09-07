Таролог: «Подходящий период для зачатия ребенка — весна»

Таролог Саона сообщила, когда лучше заводить малыша. Она отметила, что это важный шаг в жизни каждой семьи.

Специалист подчеркнула, что подходящим периодом для зачатия ребенка будет весна. Летом беременность может протекать с осложнениями, а у малыша могут быть проблемы со здоровьем.

— Дети, которые были зачаты летом, могут в дальнейшем иметь аллергию, слабый иммунитет и часто болеть, — добавила Саона.

Таролог уточнила, что не каждая беременность, начавшаяся летом, будет протекать удачно.

— Очень часто бывают выкидыши, либо ребенок не развивается дальше — это омертвевший плод, — рассказала эксперт.

Зима, по ее мнению, является нейтральным периодом для зачатия. Она отметила, что в этот период чаще всего случаются незапланированные беременности.

—Если вы планируете ребенка, нужно подготовиться ко всему заранее. Мой совет, лучше делать это весной, — заключила таролог.