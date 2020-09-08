Какие растения приносят счастье разным знакам зодиака

По мнению астрологов, у каждого знака зодиакального круга есть свое счастливое растение.

В зависимости от того, какое именно растение считается особым, представители разных знаков могут сажать их у себя дома или на даче, добавлять в блюда или делать букеты, чтобы притянуть удачу.

Овнам подходят горчица, календула и клевер, а Тельцам – лук, тюльпан и зверобой.

Счастливые растения Близнецов – имбирь, хризантема и арбуз, Раков – шпинат, тысячелистник и тимьян, а Львов – кукуруза.

Девам приносят удачу полынь, сирень и яблоко, а Весам – тыква, гвоздика и шиповник.

Скорпионам следует обратить внимание на артишок, овес и морковь, а Стрельцам – на кориандр, грушу и лаванду.

Козерогам подходят картофель, дыня и фиалка, Водолеям – лаванда, черешня и астра, а Рыбам – лилия, горошек и одуванчик, отмечают специалисты по звездам.