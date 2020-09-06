Больше слушайте и меньше говорите — любовный гороскоп на 7 сентября

Сегодня вы можете услышать что-то очень важное, если будете действительно слушать партнера.

Овен ‌‌

Этот день может принести некоторым Овнам довольно серьезные перемены в личной жизни. Для того, чтобы нововведения пошли на пользу вам и второй половинке, правильно расставьте акценты. Если вы пока одиноки, создайте гармоничную обстановку для общения с окружающими.

Телец

Сегодня вы получите шанс сделать вместе с любимым человеком то, что раньше вам не приходилось делать. Новый опыт поможет вам обоим понять, что из любой кризисной ситуации можно выйти с достоинством. Одиноких Тельцов ждут неожиданные события и яркие впечатления.

Близнецы

Звезды подсказывают, что Близнецам в этот день следует вести себя более откровенно и открыто. Не стоит скрывать своих переживаний от любимого человека, и он вам также ответит доверием. Астрологические влияния создадут для одиноких Близнецов предпосылки к началу новых отношений.

Рак ‌‌

Если в этот день вы попадете под воздействие противоречивого душевного состояния, обратитесь к своей пассии. С помощью любимого человека постарайтесь понять чего именно вы хотите. Одиноким Ракам звезды советуют не искать идеал в потенциальном партнере.

Лев ‌‌

Сегодня многих Львов ждет спокойный, без ярких событий день. Постарайтесь довольствоваться существующими отношениями с партнером и отказаться от каких-либо изменений. Если вы пока не встретили любовь, обстоятельства позволят наладить контакт с интересующим вас человеком.

Дева ‌‌

Возможно, сегодня некоторые Девы будут вынуждены определиться в своих приоритетах. Возможно, следствием выбора станет решение расстаться с нынешним партнером. Если вы пока одиноки, отправляйтесь на поиски второй половинки, но действуйте без излишней спешки.

Весы ‌‌

Астрологические влияния этого дня подтолкнут Весы к обдумыванию перспектив личной жизни. Если отношения с партнером для вас лишены ясности, постарайтесь посмотреть на нее со стороны. Если вы пока одиноки, события этого дня помогут понять причины неудач.

Скорпион

Не исключено, что в этот день не будет хватать жизненной энергии для полноценного общения с партнером. Постарайтесь снизить активность и отказаться от некоторых амбициозных планов. Одиноких Скорпионов ждет знакомство, в результате которого у вас прибавится уверенности.

Стрелец

В этот день некоторые Стрельцы окажутся во власти иллюзий, связанных с любовными отношениями. Постарайтесь не смотреть на партнера сквозь розовые очки. Впрочем, сквозь черные тоже не стоит. Если вы пока одиноки, выбирайте вторую половинку по важному для себя критерию.

Козерог

Если вы хотите гармоничного общения с объектом своей симпатии, в этот день постарайтесь больше слушать, чем говорить. Возможно, вы услышите то, что раньше игнорировали. Потенциальные партнеры смогут убедить одиноких Козерогов своим красноречием в чем-то важном.

Водолей

Может быть вам уже не нужно покорять вторую половинку, но укрепить отношения никогда не помешает. Ваше обаяние и доброжелательность наверняка приведут партнера в хорошее расположение духа. Одинокие Водолеи в этот день будут иметь успех у окружающих.

Рыбы ‌‌

Звезды подсказывают, что некоторым Рыбам придется сделать выбор из нескольких имеющихся возможностей. Интуиция вам подскажет по какому пути пойти в отношениях с любимым человеком. Одинокие Рыбы определятся с кандидатурой потенциального партнера.