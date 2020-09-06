Карьера идет в гору — финансовый гороскоп на 7 сентября

Сегодня нужно больше работать и попытаться не тратить деньги.

Овен ‌‌

Если Овнам требуется найти нестандартное решение в каком-то сложном вопросе, то запланируйте его на утро. В это время вы будете способны творчески мыслить. В течение остального дня постарайтесь сосредоточиться на текущей работе и не отвлекаться посторонние разговоры. От деловых поездок и встреч пока лучше отказаться.

Телец

У Тельцов незавершенная со вчерашнего дня работа сегодня утром может быть выполнена легко и свободно. Это хорошее время для подведения предварительных итогов работы. В течение остального дня постарайтесь не тратить много денег на крупные покупки. От обмена валюты тоже пока воздержитесь.

Близнецы

С утра Близнецам может поступить весьма ценная информация, благодаря которой вы сможете сформировать правильное представление о происходящем. Вместе с тем, это не лучший день для принятия единоличных решений по своей карьере, без согласования с близкими людьми и членами семьи.

Рак ‌‌

В утренние часы Ракам может поступить определенная сумма денег, возможно в счет ранее выполненной работы или в счет нового заказа. В это время вы будете способны быстро и легко урегулировать любые дела, связанные с деньгами, доходами. Будьте осмотрительнее при работе с информацией, не доверяйтесь случайным людям.

Лев ‌‌

Если Львам требуется произвести на кого-то благоприятное впечатление, то используйте для этого утренние часы. В это время вы будете нравиться практически всем людям и сможете использовать это благорасположение в своих интересах. Вторая половина дня неблагоприятна для работы в составе творческого коллектива и принятия решений путем общего голосования.

Дева ‌‌

В первой половине дня Девам удастся добиться особого доверительного расположения к себе со стороны начальства. Тем, кто занимает руководящие должности, с утра может поступить ценная информация. Некоторые секретные или особо деликатные вопросы лучше всего урегулировать с утра. Во второй половине дня могут осложниться вопросы, связанные с карьерным продвижением.

Весы ‌‌

С утра может неожиданно выясниться, что для достижения поставленной цели Весам потребуется выполнять намного меньше работы, чем вы ранее предполагали. Это хорошее время для обмена опытом с коллегами и единомышленниками, в том числе в ходе деловой переписки. Вторая половина дня требует особого внимания с точки зрения сохранения деловой репутации.

Скорпион

В утренние часы у Скорпионов будет удачное время для встречи с влиятельными людьми, вышестоящим руководством. Возможно, ваш труд будет замечен, и вас каким-то образом поощрят. Во второй половине дня рекомендуется воздержаться от финансовых операций. Возможны неожиданности, которые помешают исполнению ваших планов. Не рискуйте своими и чужими деньгами.

Стрелец

У Стрельцов утро этого дня складывается благоприятно для урегулирования юридических вопросов. Если вы находитесь в процессе судебных тяжб, то можно встречаться с оппонентами и предлагать им заключить мировое соглашение. Также это хороший момент для подписания документов о партнерском сотрудничестве. Вторая половина дня складывается неблагоприятно для взаимоотношений с начальством.

Козерог

В первой половине дня у Козерогов будет благоприятный момент для проведения финансовых операций. Вам могут дать во временное пользование на выгодных условиях определенную сумму денег, которой вы сможете благополучно распорядиться. Вторая половина дня неблагоприятна для командировок и урегулирования юридических споров.

Водолей

В первой половине дня у Водолеев будет благоприятное время для выполнения клиентских заказов. Если вы работаете в сфере услуг, то ваша клиентская база пополнится новыми клиентами, которые могут стать постоянными. Вторая половина дня неблагоприятна для подписания договора на страхование имущества.

Рыбы ‌‌

В первой половине дня у Рыб будут складываться замечательные отношения с коллегами по трудовому коллективу. Это поможет вам быстро и эффективно решить многие текущие вопросы. Хорошо браться за мелкие дела, на решение которых у вас будет потрачено совсем немного времени. Вторая половина дня неблагоприятна для подписания договора аренды. В семейном бизнесе может усилиться непонимание.