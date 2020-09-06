Спонтанные траты «съедят» деньги — гороскоп на 7 сентября

19-20 лунные сутки. Сегодня Луна в Тельце ориентирует на материальное и заставляет рассматривать все с прагматичных позиций.

Консерватизм и бережливость будут спорить с расточительностью, возможны спонтанные траты, но вместе с новизной в приоритете будут надежность и польза. Уверенности добавят имеющиеся запасы или старые источники дохода. День подходит для торговой и хозяйственной деятельности по старой схеме. Также, можно заняться полезными обновлениями, но лишь плановыми (попытка ускорить прогресс грозит натолкнуться на препятствия: на инертность и косность системы, неожиданное «сопротивление материала»).

Овен ‌‌

Сегодня Овны склонны к лишним спонтанным тратам. Многих Овнов остановит лишь приближение к пределу - например, скромный остаток на счетах. Соображения разумной экономии порой будут бороться с желанием праздника, новизны и эксперимента, стремлением побаловать детей, сделать подарок пассии, купить модный аксессуар для отпуска. Может усилиться интерес к ярким вещам, необычным материалам и продуктам.

Телец

В эти сутки Тельцы ведомы своими капризами и жаждой обновлений. Под влиянием необычной обстановки или собственного нетипичного настроения многие Тельцы будут одержимы оригинальной идеей, которая раньше ни за что не пришла бы им в голову. Возможно желание кого-то впечатлить, обновить дом, меню или внешний образ. Звезды советуют вам уступить своим импульсам, сегодня вы имеете на это полное право.

Близнецы

Легкомысленных Близнецов день склоняет к прагматизму и рассмотрению любых задач в комплексе. Такой подход особенно уместен в практической сфере - например, в делах, связанных с финансовыми обязательствами, налоговой стратегией, недвижимостью, семейными и профессиональными планами. Положительный эффект не заставит себя ждать: вы не потратите лишнего, удачно впишете новые траты в имеющийся бюджет.

Рак ‌‌

Раков день радует стабильностью, надежностью и отсутствием агрессии. Перемены и новинки будут плановыми и предсказуемыми. Возможен интерес к финансовой и налоговой сфере, социальной жизни, общению с единомышленниками, к легальным способам укрепить на будущее материальную базу. Вас может привлечь идея кооперации ради покупок или будущих доходов, модернизация старых крупных фондов или проектов.

Лев ‌‌

Сегодня Львам лучше мыслить стратегически, заниматься долгосрочными практическими планами. Заслуживают внимания материальные и профессиональные вопросы, стратегии в карьере, планировании, управлении, кадровой политике и при создании резервов. Даже дружбу полезно рассмотреть с позиций выгоды (особенно, если ваш друг - одновременно ваш инвестор, работодатель, поставщик или налоговый инспектор).

Дева ‌‌

Сегодня Девы могут игнорировать суету момента, следовать давним принципам и вечным ценностям. День позволяет вам руководствоваться старыми планами и программами, надежными профессиональными, педагогическими, юридическими, преподавательскими и другими стратегиями, а также не изменять своим идеалам. Вы можете обратиться в знакомую инстанцию, к старинному другу за рубежом или к прежнему наставнику.

Весы ‌‌

Сегодня звезды советуют Весам сконцентрироваться на материальной стороне событий. Лучше поставить на паузу развитие личных отношений и нового делового партнерства, отложить на время планы, связанные с развлечениями и свободным творчеством. День подходит для системного анализа, различных инспекций. Хорошо заниматься в комплексе налоговыми, кредитными, жилищными, семейными, наследственными темами.

Скорпион

Скорпионам пора обновить и укрепить старые отношения (прежде всего, их идейную и материальную платформу). В зависимости от обстоятельств, внимания может заслуживать давняя любовь, старинная дружба, контакт с бывшим супругом, проверенное профессиональное сотрудничество, сеть полезных связей в группах по интересам или в бюрократических инстанциях. Для выстраивания диалога с нуля момент не лучший.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют сосредоточиться на плановых системных обновлениях. Лучше всего заниматься материальной и организационной стороной дел, снабжением, контролем. Нежелательны радикальные технические нововведения. Подходящий момент для складской работы, инспекции запасов. В тратах этого дня польза будет важнее удовольствия, придется ориентироваться на стандарты и обьективную необходимость.

Козерог

Козерогам этот день добавит уверенности, поможет внедрить задуманное обновление или с толком использовать неожиданный сюрприз. Увлекающимся Козерогам удастся избежать лишних соблазнов и направить свой оригинальный креатив в разумное русло. В эти сутки вам не нужно делать ничего особенного, чтобы упрочить свои позиции. Сама судьба подтвердит вашу правоту или верность взятого вами когда-то курса.

Водолей

Для Водолеев день связан с нервозностью при адаптации к новому или задержкой желанных обновлений. Возможны сюрпризы в быту, неожиданные разногласия с близкими. Все вопросы снимет наглядная практическая польза от новшества (или от его отмены), она - лучший аргумент. Хорошо заниматься хозяйством, жильем, владениями, запасами, строительством, фундаментальной частью интеллектуальной деятельности.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы могут с успехом положиться на свое практическое чутье, но с тем же успехом могут плыть по течению, рассчитывать на старых друзей, коллег, наставников, партнеров или родственников. Все старинные связи, планы и приметы в этот день будут работать на вас. Вы не ошибетесь, выбра консервативную позицию или традиционный путь. Вам будут помогать знакомые маршруты, уже опробованные новшества.