Колдунья рассказала о тайном обряде для привлечения удачи

Колдунья и ясновидящая Татьяна Московская рассказала о тайном чудодейственном ритуале для привлечения удачи на год вперед. Для него необходимы опавшие листья, «живая» вода, свечи и немного магии.

По словам колдуньи, совершать обряд нужно строго 6 сентября. В этот день следует собрать 20 опавших листьев и положить их в пакет, предварительно набрав в него святой воды. Если нет святой, то можно использовать воду из ключа или родника. Главное, чтобы она была «живой», а не мертвой, из-под крана, объяснила Московская.

После этого необходимо разложить листья перед собой и дать им высохнуть, а затем зажечь желтые или оранжевые свечи. Чтобы ритуал подействовал, нужно сказать специальные слова: «Осень в доме моем поселилась. Осень счастье сулит, гонит печаль. Двадцать листьев на счастье сорвала, двадцать листов в дом принесла. Горе они заберут, впитают. Ссоры, раздоры и беды ко мне не пускают. Да будет так».

Листья следует хранить во всех помещениях в доме, включая чердак и подвал, а в последний день осени — закопать их под любым деревом. Если провести обряд по всем правилам, целый год вас будет преследовать удача, а жизненные трудности обойдут стороной.