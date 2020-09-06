Пророк рассказал о мрачном будущем России

Ролик рассказывает о пророчествах Мохаммада Сидика Афгана, нашего современника, математика и философа. В отличие от пророков прошлого Сидик Афган своими глазами видел, как сбываются его предсказания. Он разработал собственную систему, благодаря которой предвидел распад Советского Союза, теракт 11 сентября 2001 года в США, приход к власти в Америке темнокожего президента. Смотрите ролик и узнайте, каким видит сегодняшний пророк ближайшее будущее мира и России.

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