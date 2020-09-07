День воспоминаний и ностальгии — гороскоп на 8 сентября

20-21 лунные сутки. Сегодня Луна в Тельце поддерживает такие качества, как терпение, материализм и реализм.

К ним может добавиться консерватизм, инертность, привычка цепляться за старые образцы. Сильна потребность в предсказуемости, надежности, стабильности. Легко остаться в рамках знакомых правил, классических ценностей, здравого смысла. Над духом эксперимента может взять верх осторожность, расточительность сменится экономией. Удачный момент для проверок, контроля качества, наведения порядка, для инспекции вещей, материалов и резервов, для оценки запаса финансовой прочности. Не стоит заниматься делами вечером.

Овен ‌‌

Овнам день добавит прагматизма. Овнам-транжирам он поможет не швырять деньги на ветер и делать лишь плановые покупки. Обстановка заставляет ценить материальную и профессиональную стабильность, беречь запасы на черный день. Полезно проинспектировать остатки на счетах, сэкономить. В выигрыше Овны, имеющие надежный источник дохода, сделавшие накопления или не успевшие потратить прежние сбережения.

Телец

Сегодня в жизни Тельцов торжествует здравый смысл, стандарт или старый принцип. День настроит их на дисциплину, моральную стойкость, верность профессиональному или иному кодексу чести, уточнит рамки допустимого. Под таким серьезным влиянием многие Тельцы добровольно положат предел своему креативу (а заодно и чужому). При необходимости, будет пущен в ход закон, контроль, родительский авторитет.

Близнецы

В эти сутки Близнецы не слишком мобильны и общительны, могут оказаться в вынужденном уединении, заточении. Не исключено, что вы проведете день дома или в рабочем кабинете, на складе, на кухне, в архиве или хранилище. Может требоваться временная диета, экономия или другое разумное ограничение. Лучше не планировать на сегодня поездки, знакомства, новые дела и акции, требующие гибкости, подвижности.

Рак ‌‌

Сегодня Раки смогут еще раз уточнить свои горизонты планирования. Многим Ракам станут яснее пределы их профессиональных или материальных возможностей, границы дозволенных экспериментов, а также те рамки, в которых они могут рассчитывать на дружескую помощь, поддержку государства или коллектива. Подходящий момент для оценки уровня стабильности и надежности (качества материалов, верности друзей).

Лев ‌‌

Сегодня Львам придется проявить последовательность, практичность и дальновидность. День подчеркнет важность традиционных ценностей, профессионального долга, служебной и возрастной иерархии, финансовой дисциплины, официальных обязательств, напомнит о необходимости держаться правил и плана. Вам стоит выглядеть серьезнее и солиднее, если вы руководитель, контролер или материально ответственное лицо.

Дева ‌‌

Путеводной звездой Дев вплоть до ночи будут незыблемые классические правила и ценности. Это даст им защиту даже на чужой территории. Многим Девам пригодится их авторитет или квалификация, опыт путешественника, судьи, воспитателя, преподавателя. Неопытным Девам помогут официальные инстанции, наставники или друзья. Благополучен исход официального мероприятия: экзамена, командировки, исследования.

Весы ‌‌

Сегодня Весам стоит доводить до конца все дела, связанные с доходами, имуществом, недвижимостью, вкладами, налогами. Особого внимания требует партнерский, семейный или другой коллективный бюджет, совместное владение, корпоративный ресурс. Стоит убедиться в том, что у вас нет задолженностей, а также в том, что на данный момент использованы все возможности сэкономить или оптимизировать расходы.

Скорпион

Скорпионам сегодня необходимо считаться с принципами своих партнеров и границами их возможностей, а также с финансовыми и другими рамками, заданными в обществе. Это будет нетрудно для бывалых Скорпионов, умудренных жизненным опытом. Молодым и горячим Скорпионам стоит слушать старших, соблюдать профессиональную и социальную иерархию: строгие рамки будут не только ограничивать их, но и охранять.

Стрелец

Стрельцам стоит целиком посвятить день делам практическим. Он повысит исполнительность и ответственность, но плох для энергозатратных инициатив и для тонкой интеллектуальной работы. Можно навести порядок в знакомых рутинных областях, заняться снабжением, контролем, оплатой труда, проверкой качества или оценкой эксперимента. Если вас подводит самочувствие, на первое место лучше поставить здоровье.

Козерог

Сегодня Козероги могут дать волю своей любви к контролю. В списке подконтрольных областей — личная жизнь, дружба, дети, развлечения, доход от творческой или профессиональной деятельности. Вам доставит удовольствие факт порядка и предсказуемости в данных сферах. Полного совпадения окружающей реальности и ваших высоких стандартов качества ждать не стоит, но все же есть шанс приблизиться к идеалу.

Водолей

Сегодня Водолеям предстоит считаться с семейными порядками и традициями, нуждами родителей и старших родственников, а также с границами предоставленной им в данный момент территории, с неизбежными формальностями в части домашних и жилищных дел. Вероятен сниженный тонус. Возможна минута уныния, страха или одиночества (особенно, если вы попали в замкнутое пространство или окунулись в свое прошлое).

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыб надежно поддерживают рамки плана, маршрута или заданных правил. Ясность и предсказуемость особенно ценны, если вы — сама рассеянность и вам в любой сфере нужна страховка. Этот день поможет вам поддерживать порядок, укладываться в график и соблюдать спасительные формальности. Важно не лениться, набраться терпения и закончить дело, пока есть защита и верно расставлены все приоритеты.