Фортуна отвернётся от вас — финансовый гороскоп на 8 сентября

Сегодня не стоит полагаться на удачу — она точно не поможет.

Овен ‌‌

Иногда информации бывает слишком много. Это бывает в тех случаях, когда Овнам поступает информация, не имеющая прямого отношения к вашим текущим делам. Не позволяйте никому отвлекать вас от дел и воровать ваше время, предназначенное для продуктивного труда.

Телец

Сегодня Тельцы могут быть настроены излишне оптимистично в тех вопросах, которые касаются финансовых вложений. В связи с этим у вас могут быть крупные финансовые расходы, выходящие за рамки вашего бюджета. Это не лучший день для финансовых спекуляций. Не вкладывайте деньги в финансовые пирамиды – там вы их гарантированно потеряете.

Близнецы

В этот день Близнецы будут склонны к поспешным и весьма опрометчивым решениям. Желание проявить инициативу может быть продиктовано вашим сильным эмоциональным порывом. Однако, для успеха в делах, необходимо согласовывать свои поступки с близкими людьми. Это также непростой день для семейного и удаленного бизнеса.

Рак ‌‌

В этот день Ракам может поступать много сведений, большая часть из которых может оказаться недостоверной. В связи с этим возрастает вероятность допустить ошибку. Обязательно перепроверяйте поступающие сведения. Вам могут попасться такие клиенты, которые могут попытаться обмануть вас. В этот день лучше не планировать деловых встреч и поездок.

Лев ‌‌

Не всегда работа в составе творческого коллектива приносит удовлетворение. И сегодня у Львов как раз такой день. Если у вас планируется собрание акционеров или профсоюзное собрание, то вы ничего не потеряете, если его пропустите. Также это не лучший день для инвестиций в совместный бизнес. Берегите стабильность в своем бизнесе. Сейчас не время для перемен.

Дева ‌‌

В этот день Девам может казаться, что вы лучше начальства знаете, что и как следует делать. Однако, даже если это и так, никогда не следует забывать о субординации и исполнительской дисциплине. Попытка сделать что-то вопреки мнению начальства будет расценена им как самоуправство. Если вы работаете индивидуально, то сейчас не лучшее время для контактов с влиятельными людьми.

Весы ‌‌

В этот день деловую репутацию Весов могут попытаться поставить под сомнение. Возможно, обстоятельства сложатся таким образом, что вам потребуется давать ответы на сложные профессиональные вопросы, и это будет вызывать у вас затруднения. Не исключены проверки вашей работы, в том числе и тайные.

Скорпион

В этот день Скорпионам рекомендуется не делать ничего такого, что могло бы повысить риск срыва графика работы. Воздержитесь от пусконаладочных и ремонтных работ. Возрастает вероятность технических сбоев, аварий, поломок. Это достаточно нестабильный день с точки зрения финансов. Поиски инвестиций извне вряд ли увенчаются успехом.

Стрелец

Сегодняшний день запомнится тем Стрельцам, кто работает в сфере услуг и выполняет индивидуальные клиентские заказы. Работы у вас может быть много, но при этом возрастает вероятность чего-то недосмотреть, что-то не учесть. В связи с этим могут быть претензии клиентов. Более Предприниматели могут почувствовать усиление конкурентной борьбы.

Козерог

Сегодня типичные Козероги будут склонны работать на голом энтузиазме. Это неплохое качество, однако, часто бывает так, что для профессионального решения вопросов эмоции только мешают. Отношения с коллегами по трудовому коллективу могут не сложиться. Постарайтесь оценивать коллег не по личным, а по профессиональным качествам.

Водолей

Сегодня Водолеями может овладеть азартное желание игрока, когда кажется, что можно не прикладывая больших усилий, получить высокий доход. Вместе с тем, звезды настоятельно советуют вам воздерживаться от любых видов финансовых спекуляций. Полагаться на удачу сегодня – значит ставить под удар свои планы. Правильная тактика сейчас – делать то, что вы хорошо знаете и умеете.

Рыбы ‌‌

Сегодня могут осложниться дела у тех Рыб, кто занимается бизнесом на арендуемых площадях. Возможно, расходы на содержание помещений и арендная плата будут слишком велики, и сегодня вы отчетливо это осознаете, когда начнете подводить итоги по проделанной работе. В деловом партнерстве могут произойти нарушения договорных обязательств.