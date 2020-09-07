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Астролог: «В сентябре в амурных делах повезет одиночкам»

Слово и Дело5 часов назад
Фото: depositphotos

Венера будет находиться в знаке Льва с 6 сентября по 2 октября.

В этот период на успех в амурных делах могут рассчитывать все знаки зодиака, заявила астролог Алена Никольская.

Астролог рассказала, что для этого нужно «разрешить себе эмоции». Добиться благосклонности своей избранницы или избранника, пока Венера находится во Льве, смогут те, у кого в другое время на это было мало шансов.

«В этот период вы должны делать по-настоящему красивые жесты и подарки. Именно сейчас это будет воспринято максимально благосклонно. И ваши отношения серьезно продвинутся вперед!» – подчеркнула Никольская.

Огромные возможности это время открывает и для тех, кому важно добиться успеха в мире искусства. Астролог привела в пример Жорж Санд, Мадонну, Николь Кидман и Коко Шанель. Они смогли использовать силу Венеры во Льве.

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