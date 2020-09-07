Самый мощный знак зодиака

По мнению астрологов, энергетика звезд и планет влияет на биополе людей, однако не в равной степени.

Именно она определяет то, насколько человек будет успешным и энергичным. Таким образом самым сильным считается тот знак, который получает энергии в большей степени. Что выражается в самоуверенности, силе, в умении подстраиваться под любые обстоятельства, не отступать, адекватно воспринимать трудности и располагать к себе окружающих людей.

Астрологи считают, что самым сильным знаком зодиака является Овен. Представителям знака покровительствуют Солнце, Плутон и Марс, которые наделяют их непоколебимым духом, волей к победе, решительностью и большим творческим потенциалом. Овны довольно харизматичны. У них хорошая память и они с легкостью умеют принимать решения. В окружении Овнов не мало позитивных людей, что говорит об их дружелюбии.

Однако у Овнов есть уязвимое место, заключающееся в излишках энергии. Что часто может выражаться в агрессии, импульсивности и грубости. Представителей знака не просто так причисляют к самым гордым людям, что также является следствием переизбытка уверенности и энергии. Но стоит отметить, что недостатки имеются у всех людей.

Также одними из самых сильных знаков зодиака — Телец, Скорпион и Водолей. Это наиболее сильные представители своих стихий. При этом у них неплохая совместимость, в частности, у Овном с Водолеями, которые идеально дополняют друг друга.