Астролог предсказал шокирующее будущее Зеленскому и Украине

Текущий год станет последним годом военных действий на востоке Украины. Об этом заявил астролог Влад Росс.

«Широкомасштабных военных действий, которые мы могли наблюдать в предыдущие годы, уже не будет. Это однозначно и бесповоротно», — заверил Росс.

При этом астролог подчеркнул, что крайне важно, чтобы встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина состоялась не раньше декабря этого года.

«Именно в декабре будет решающая и самая благоприятная точка, когда их встреча будет наиболее продуктивной. К счастью, любые встречи на ближайшие месяцы полностью отменены. Именно в этот момент Украине будет легче всего решить с Путиным свои вопросы и подписать мирное соглашение, которое поставит точку в войне на востоке нашей страны», — считает Росс.

Он уточнил, что пока речь идет о заморозке конфликта в Донбассе, а не о полноценном мире.

«На данный момент ничего лучше придумать невозможно, потому что иначе придется провести выборы на оккупированной части Донбасса. А, по моим прогнозам, в ближайший год такие выборы не состоятся», — добавил астролог.