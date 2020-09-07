Ясновидящая предрекла миру катастрофу опаснее коронавируса

Звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова заявила, что вскоре человечество столкнется с новыми болезнями, которые нанесут гораздо больший урон, чем пандемия коронавируса.

«Вскоре на землю обрушится новое несчастье… Новая болезнь, о которой мир узнает в ближайшие годы, окажется гораздо страшнее, чем ковид. Смертельно опасный вирус будет похож на менингит. Симптомы ужасающие: резкое повышение температуры тела до сорока градусов, рвота, сильнейшая головная боль. Я вижу сотни заболевших! И с каждым днем ситуация будет ухудшаться. В растерянности будет весь мир!», - говорит Кажетта. При этом она добавляет, что в состоянии ступора мир пробудет на протяжении нескольких месяцев.

«Заболевание может унести множество жизней. А тем, кто сможет вылечиться, грозит поражение сосудов головного мозга. Многие станут недееспособными и психически ненормальными», - уточняет ясновидящая.

По словам звезды телешоу, больше всего новая болезнь затронет жителей стран Азия и государств с жарким и влажным климатом.

«В нашей стране новый вирус будет проявляться меньше. Но он все равно придет. И будет держать в страхе наших граждан не один год. Но это реалии сегодняшнего времени. И к ним нужно привыкать», - подытожила Кажетта Ахметжанова.

Кстати, высказалась она и о пандемии коронавируса. По словам Кажетты, не стоит опасаться второй волны заболевания.

«Могу несколько успокоить: вторая волна коронавируса в России пройдет спокойнее. Конечно, в нашей стране будут вводиться ограничения, но уже не такие масштабные, как весной. Повального закрытия заводов, торговых центров и других учреждений я не вижу. Люди будут работать, но в масках и перчатках. Хотя этот период тоже будет длиться не так долго. Что касается продовольствия, то его хватит на всех. Не нужно ничего скупать: магазины продолжат работать в привычном режиме. Пострадает мелкий бизнес, который не выдержит второй волны. Безработица еще больше возрастет. Но к началу зимнего сезона ситуация начнет стабилизироваться, люди найдут новую работу», - сообщила ясновидящая.