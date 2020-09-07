5 ситуаций, когда мужчина точно говорит правду

Женщинам свойственно обижаться на мужчин и считать их бесчувственными и невнимательными.

Это происходит потому, что мы воспринимаем события, слова и чувства совершенно по-разному и это заложено в нас от рождения из-за существенных различий в работе полушарий мозга.

Очень часто возникают ситуации, когда мужчина честно высказывает свое отношение к женщине или обозначает его поступками, но представительницы слабого пола не хотят верить в то, что это правда. Разберем несколько наиболее распространенных моментов, когда нет смысла придумывать объяснения, почему он так поступил, а просто поверить мужчине.

1. «Я не ищу серьезных отношений» означает именно это. Мужчина на данный момент считает так и честно предупреждает вас об этом. Вы сколько угодно можете надеяться, что с вами все будет по-другому, но тогда последующее разочарование – это исключительно ваша вина. Вас изначально никто не обманывал.

2. «Ты мне не нравишься». Такую фразу мужчина не всегда говорит прямо, но дает понять поступками: не пишет, не звонит, не приглашает на второе свидание…В отличие от женщины, мужчина никогда не делает этого, чтобы подогреть интерес или посмотреть на реакцию. Если он понял, что не хочет вас во всех смыслах, он честно сообщает об этом.

3. «Для меня работа на первом месте». Если мужчина карьерист и трудоголик и прекрасно это осознает, у вас есть два варианта: поверить и поддержать или уйти сразу и не рассчитывать, что у него будет много времени на вас. Если же вы не верите, то подтверждение не заставит себя ждать: он часто будет занят по вечерам и в выходные.

4. «Я не планирую жениться». Если вы знакомы недавно, есть вероятность, что со временем он передумает. Но, если вы живете вместе, и разговор о браке заходил неоднократно, то стоит оценить мужскую честность и задуматься над путями отхода. И не стоит ждать, когда он передумает, возможно, что его решение касается именно вас.

5. «Я не хочу детей». В зависимости от возраста мужчины, это можно расценить, как «не хочу сейчас» и «не хочу еще (потому что уже есть)», но в любом случае – это отказ. Безусловно, на эту тему мужчина может и передумать, вот только вопрос, сколько вам придется ждать и есть ли шанс дождаться, ведь за этой фразой может стоять еще один, крайне неприятный смысл – «не хочу детей с тобой».

Внимательно слушайте мужчин и цените их честность. Это позволит вам сэкономить время и эмоции.

Марина Басманова, клинический психолог