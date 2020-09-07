Астролог назвал самый привлекательный знак зодиака

У каждого знака зодиака есть сильные стороны, особенности и недостатки. Но вызывать симпатию окружающих лучше всего удается одному представителю зодиакального круга.

Астрологи назвали имя счастливчика – это Овен! Поздравляем вас, дорогие Овны.

Самым привлекательным знаком зодиака признан Овен! Он поражает своей энергичностью, чувством юмора, оптимизмом и страстью. Его активность и любовь к жизни мало кого оставляет равнодушным. Овну нет равных в любовных утехах. Если вы оказались с ним в постели, считайте, что вам повезло! Природная харизма Овна и его внутреннее обаяние делает его необычайно популярным!

Но не торопитесь расстраиваться, если вы не Овен. Может быть, вы Водолей? Вас астрологи называют самым гениальным и развитым интеллектуально знаком зодиака. Рыбы считаются самими сильными, Скорпионы – наиболее коварными, а Девы – самыми верными представителями зодиакального круга. Повезло также Весам, они душа любой компании, Стрельцам (потому что самые красивые во всем зодиакальном круге) и Близнецам, отличающимся феноменальным везением.

Тельцы обладают добротой, Рак является хранителем семейного очага, Козерог – наиболее закрытый знак всего зодиакального крага, а Льва назвали самым эгоистичным!