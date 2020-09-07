Топ-5 самых нелепых отцов по знаку зодиака

Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе. Ну а папа – второе.

О том, под какими знаками зодиака рождаются самые ненормальные (в хорошем смысле слова) отцы, читайте в этой статье.

Знак Рыб отличается своей непрактичностью и иррациональностью. В принципе это неплохо, но если от вас требуется серьезность (а от отца обычно все же требуется), то тут вы терпите крах. Отец Рыбы будет нежным другом ребенку, но вряд ли он проследит, чтобы тот был накормлен вовремя и одет по погоде. Отец Рыбы будто вечно витает в облаках, а ребенок требует заземленности.

Отец-Дева, в отличие от предыдущего нерадивого отца, наоборот, сверхпрактичен и даже прагматичен. Он организует строгий режим своему отпрыску, чем доведет несчастное дитя до невроза – до такой степени все будет четко. Отец-Дева склонен отбрасывать все нелогичное, а дети очень нелогичны, так что ребенку придется прятать свою природу от любимого отца. Ну и ему будет просто скучно рядом с ним, это факт.

О, отец-Близнецы – это всегда праздник. Он сам не может усидеть на месте, ненавидит скуку и жаждет новых впечатлений, так что это типичный воскресный папа. Пожалуй, это самый лайтовый вариант из всех возможных, и надо признать, дети такого отца просто обожают.

Проблема Водолея (а точнее его близких) в том, что он не испытывает большого желания быть рядом с кем-то долго и близко. Проще говоря, отец-Водолей не эмпатичен. Он не будет тратить время и силы на то, чтобы понять, что чувствует его ребенок, вместо этого ум водолейского отца бороздит просторы Вселенной… В итоге ребенок может чувствовать, что отцу просто-напросто он не интересен.

И мы подобрались к самому сухому и бесчувственному отцу. Козерог – это исчадие ада, он вообще не понимает, почему ребенок плачет, требует, не слушается, капризничает. Как считает отец-Козерог, если ребенку что-то надо, он должен прямо и четко (как в армии) об этом сказать. Возможно, написать заявление. Вполне вероятно, отец-Козерог его подпишет и выполнит. Но это неточно.

Ну а вообще, главное – это любовь, и если вы любите своего ребенка, совершенно неважно, под каким знаком вы родились (если только не под знаком Водолея, тут без шансов). Удачи в воспитании!

Дарья Лопушкова