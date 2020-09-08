Как знаки зодиака связаны с королевскими особами

Специалисты выяснили, на кого из известных королевских личностей похожи представительницы каждого знака зодиака. Они отметили, что на судьбу и характер оказывают влияние большое количество факторов.

Так, например, Овновможно сопоставить с женой короля Генриха VI Маргаритой Анжуйской. Женщина жила в Англии и была сильной личностью.

Тельцы, как сообщили астрологи, отличаются настойчивостью и упорством. Именно эти качества были у автрийской императрицы Марии Терезии, которая начала эпоху образования в своей стране, а также выступила против Фридриха II в Семилетней войне.

Специалисты отметили, что Близнецы по своей натуре похожи на королеву Великобритании Викторию. Она всю жизнь была предана своему мужу принцу Альберту.

Раков можно сопоставить с императрицей Жозефиной, первой женой Наполеона I. Королевская особо была эмоциональная и ранима, как представительницы этого знака зодиака.

Львов астрологи сравнивают с королевой-матерью Елизаветой, мамой королевы Елизаветы II. Она легко располагала к себе людей, была добросердечна, часто ее называли «улыбающейся герцогиней».

По мнению экспертов, Девы сопоставимы с королевой Англии Елизаветой I. Она, как и прежставительницы этого знака, умна и прозорлива, легко решает трудные задачи.

Весы схожи с Анной Клевской, четвертой женой короля Англии Генриха VIII. Ее отличительными чертами были понимание и прагматичность, именно они помогли ей избежать казни и остаться в милости правителя.

Скорпионов считают загадочными личностями, поэтому часто сравнивают с королевой Франции Марией-Антуанеттой. На данный момент ее происхождение не установлено.

Астрологи рассказали, что Стрельцы схожи с правительницей Швеции, Кристиной. Королевская особо была любопытной, в 28 лет она октазалась от престола и переехала в Рим, чтобы основать Академию литературы и философии.

Козерогов можно сопоставить с императирицей Елизаветой Австрийской. Она запомнилась борьбой с психологическими расстройствами после смерти сына, была нежной и застенчивой.

Независимых и отважных Водолеев астрологи сравнивают с королевой Англии Анной. Правительница была идеалисткой, во многом опережала свое время.

Рыбы, по мнению специалистов, по характеру схожи с английской королевой Марией Кровавой. Она отличалась пылким нравом, который присущ всем представительницам этого знака.