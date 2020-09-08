Как ваш день рождения влияет на будущее

Мы привыкли к гороскопам, основанным на делении на двенадцать знаков зодиака.

Интересной альтернативой для людей, интересующихся влиянием дня рождения на нашу личность, является нумерологический анализ. Однако речь не идет о суммировании цифр даты вашего рождения. Этот анализ проще, но интересен. Проверь, сколько здесь правды! А вы знали что ваш день рождения говорит о вашей личности.

Независимо от месяца, по его характеру можно многое рассказать о характере человека.

Если вы родились 1, 10, 18, 19, 27 или 28 числа месяца

Люди, родившиеся 1, 10, 18, 19, 27 и 28 числа месяца, обладают очень сильной личностью. Они умны, одарены и очень легко обучаются. Они ценят одиночество, но легко заводят контакты. У них есть лидерские качества, они прирожденные лидеры. Они индивидуалисты, они обычно прислушиваются к мнению и советам других, но делают собственные выводы и часто принимают очень смелые решения. Они ставят перед собой очень амбициозные цели, последовательно стремятся к их достижению, обладают большим терпением и твердой волей. Они добиваются того, что намеревались сделать. Они игнорируют препятствия, их ничто не может остановить. Обычно они очень эмоциональны, но подавляют эмоции, не любят их показывать. Они считают, что раскрытие ваших чувств слишком их раскроет и покажет их слабости. Они довольно застенчивы. В частном порядке, когда они находятся с людьми, которым доверяют, они очень открыты, нежны и чувствительны. Они очень хорошо понимают других и всегда стараются на все смотреть с разных точек зрения, сопереживать их ситуации.

Если вы родились 3, 9, 12, 15, 21, 29 или 30 числа месяца

Люди, родившиеся 3, 9, 12, 15, 21, 29 и 30 числа месяца чувствительны, эмоциональны и креативны. Они часто удивляют окружающих своей проницательностью и оригинальным взглядом на мир. Они замечают то, чего бы никто не заметил. У них специфическое чувство юмора, они сообразительны, их забавляют ситуативные шутки. Они любят играть словами и у них всегда много удивительных ассоциаций. Они учатся и любят, чтобы их окружение было гармоничным и красивым. У них есть художественные таланты — хорошо рисуют, делают интересные фотографии, создают уютные интерьеры. Их любовь к родному языку заставляет их эффективно использовать это. Внимание к деталям делает их чрезмерно требовательными, иногда даже навязчивыми. Однако эта функция часто также ограничивает их. У них могут быть проблемы с общением на иностранных языках только потому, что они стараются говорить на них одинаково правильно, как в родном. Поэтому они предпочитают хранить молчание, а не ошибаться. Это уважаемые художники, искусствоведы.

Если вы родились 2, 6, 7, 11, 20 или 24 числа месяца

Люди, рожденные 2, 6, 7, 11, 20 и 24 числа месяца, чрезвычайно чувствительны, эмоциональны и чутки. У них четко определены границы между добром и злом. Однако они не видят мир в черно-белом цвете. Они всегда стараются понять других. Они не судят людей, они просто хотят знать, что ими движет, почему они принимают такие решения. Они просто люди очень честные. Они не терпят сложных отговорок, для них все ясно: ты либо честен, либо нет. Они могут посочувствовать вам и понять вас, но не терпят несправедливости. Они не боятся последствий своих решений и ответственности за свое поведение. У них есть гражданское мужество, они всегда признают свои ошибки. Больше всего они ценят мир и гармонию. Они всегда готовы выступить посредником между противоборствующими сторонами. Они идеальны в качестве посредников. Они способны успокоить даже самую большую нервозность. Они ищут справедливости и лучших решений конфликтов. Они предлагают решения, выгодные для обеих сторон. Они всегда прислушиваются ко всем аргументам и пытаются объяснить точку зрения оппонентов.

Если вы родились 4, 5, 14, 16, 23 или 25 числа месяца

Люди, рожденные 4, 5, 14, 16, 23 и 25 числа месяца очень аккуратны, педантичны и требовательны. Они перфекционисты во всем. Они ставят высокую планку для других, но еще выше для себя. Родственники и коллеги иногда описывают их как строгих и критичных. Они очень интересуются миром и охотно впитывают знания. Они много читают и с удовольствием смотрят документальные фильмы и научно-популярные передачи. В свободное время они посещают, открывают для себя новые места и посещают музеи. Им нравится экспериментировать. Они хотят учиться на ошибках и проверять на себе новые теории и моды. У них много интересов, и они исследуют каждую новую тему с энтузиазмом и любопытством. Они любят коллекционировать, часто у них дома можно увидеть отличные коллекции — здесь неважно, увлечены ли они марками, открытками или моделями автомобилей. Они отдают себя всему с одинаковой приверженностью. Когда они говорят о своем хобби их суровость исчезает, и они разгораются эмоциями. У них есть настоящий дух приключений, которым они заражают других. Они слуги на работе , но в частной жизни они — настоящая жизнь компании. Они превращают даже банальную, случайную встречу в путешествие, полное сюрпризов.

Если вы родились 8, 13, 17, 22, 26 или 31 числа месяца

Люди, рожденные 8, 13, 17, 22, 26 и 31 числа месяца, очень ориентированы на семью. Окружение близких — настоящее убежище для них даже в самые тяжелые моменты. Дом — их убежище, они покидают его очень неохотно. Для них важны настоящая близость, доверие и открытость. Они знают, что разговор — это ключ к достижению гармонии, поэтому много говорят о своих чувствах, но также являются отличными слушателями. Они очень заботятся о своих близких. Они заботятся о своей безопасности, здоровье, счастье и комфорте. Они склонны брать на себя ответственность за благополучие других. Они часто не могут наслаждаться жизнью, потому что беспокоятся о том, счастливы ли другие. Их семья и друзья привыкли звонить в самые странные часы дня и спрашивать об их благополучии. Эти люди лучше всего себя чувствуют в проверенной дружной компании. Поэтому они стараются согреть атмосферу, где бы они ни находились. Они дружат с коллегами, устраивают вечера и совместные поездки на выходные в тихие места.