Таролог: «Козловский может потерять семью»

По словам таролога, есть люди с врожденной способностью соблазнять и разрушать семьи.

Перед Акиньшиной очень сложно устоять, добавила Абравитова. Она отметила, что Козловский и Зуева еще не расстались, но актер подвержен чарам своей коллеги.

«Эротическая тема витает между артистами, но жену с ребенком он не бросал и не уходил от Зуевой», — заявила таролог.

При этом долгая разлука может угрожать их романтической связи, поэтому важно проводить рядом друг с другом как можно больше времени. Абравитова посоветовала Козловскому и Зуевой не забывать про угрозу отношениям извне и уделять больше внимания своей половинке.