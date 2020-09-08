Конкуренты отступят — финансовый гороскоп на 9 сентября

Сегодня вы сможете продемонстрировать все свои возможности руководству и избавиться от соперников.

Овен ‌‌

У Овнов сегодняшний день складывается неоднозначно для деловой активности. С одной стороны многие текущие дела могут тормозиться из-за больших помех извне. В первой половине дня могут поступать ложные сведения, которые отвлекут ваше внимание от реальной продуктивной работы. Однако во второй половине дня перед вами открываются перспективы для развития делового партнерского сотрудничества.

Телец

Тельцам рекомендуется забыть о финансовых авантюрах и спекуляциях. Этот день будет продуктивным только для тех, кто добивается всего упорным трудом. Отношения с коллегами по трудовому коллективу складываются конструктивно. Вы сможете увеличить производительность труда. Также вы не потерпите беспорядка и неорганизованности на рабочем месте.

Близнецы

Если Близнецам никак не удается довести до завершения какую-то работу или проект, то не стоит себя мучить – отложите завершение до более удачного времени. А сейчас постарайтесь взглянуть на проблему по-новому, с иных позиций. Возможно, это поможет вам понять причину неудач последнего времени. Можно рассылать резюме в поисках более интересной работы.

Рак ‌‌

Сегодня звезды советуют Ракам ориентироваться на поддержку со стороны близких людей, членов семьи и старших родственников. Именно от них вам придет реальная помощь. Преуспевают те, кто специализируется на сделках с недвижимостью или выполняет ремонтно-строительные работы. Не расходуйте энергию деловой активности в пустые слова и разговоры на постороннее темы.

Лев ‌‌

Сегодня у Львов неблагоприятный день для расходования денег и хороший день для приобретения и расширения деловых связей. В связи с этим звезды советуют вам беречь свои финансовые ресурсы, не тратить их на крупные покупки. И основное время уделите укреплению своих деловых связей.

Дева ‌‌

Сегодня у Дев напряженный день с точки зрения взаимоотношений с начальством. Вместе с тем, старайтесь воспитывать в себе исполнительскую дисциплину и не оспаривать мнение начальства даже на уровне идей. В результате практики вы поймете, что сегодня не время для демонстрации личных амбиций, а время укрепления своего финансового благосостояния.

Весы ‌‌

Сегодняшний день для Весов важен с точки зрения сохранения деловой репутации. Для этого вам требуется строго соблюдать правила и нормы закона, а также свободное владение профессиональными знаниями. Все важные вопросы рекомендуется держать под своим личным контролем. Также это благоприятный день для повышения уровня профессионализма за счет учебы и обмена опыта.

Скорпион

В этот день любой коллективный труд вряд ли принесет Скорпионам удовлетворение. Использовать новинки науки и техники с целью повышения производительности труда пока преждевременно – для этого требуется предварительная подготовка. Вместе с тем, это хорошее время для урегулирования секретных вопросов, не подлежащих широкой огласке.

Стрелец

Несмотря на неблагоприятные внешние обстоятельства, сегодня Стрельцам удастся многого добиться. Это хорошее время для укрепления делового партнерского сотрудничества и согласования планов на совместную деятельность с коллегами. Работа с прицелом на будущее принесет вам успех.

Козерог

Сегодняшний день у Козерогов может быть связан с планированием своей деятельности и детальной проработкой некоторых важных вопросов. Возможно, вам будет недоставать профессиональных знаний, и это может неблагоприятно отразиться на вашей деловой репутации. Тем не менее, упорное следование к поставленной цели способно принести вам результат. Труднее всего придется тем, кто находится в командировке.

Водолей

У Водолеев это благоприятный день для дальних командировок и расширения географии бизнеса. В этом смысле более всего преуспевают коммивояжеры, водители дальнобойщики и работники туристических фирм. Также вы преуспеете в любых видах конкурентной деятельности. Нежелательно делать покупки по кредитной карте.

Рыбы ‌‌

Сегодня деловые партнерские связи у Рыб могут испытывать напряжение, поскольку по некоторым принципиальным вопросам вы не найдете взаимопонимания. Это тем более вероятно, если вы работаете вместе с родственниками в семейном бизнесе. Некоторые договора могут быть нарушены, и тогда вы не успеете выполнить работу в назначенный срок.