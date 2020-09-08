Флирт ударит в голову — гороскоп на 9 сентября

21-22 лунные сутки. Сегодня аспекты Луна в Близнецах настраивают на общительный и легкомысленный лад.

Возможны проблемы с усидчивостью, терпением, концентрацией внимания. Приветствуется дипломатичность и готовность к компромиссу. Хорошо обмениваться шутками и комплиментами. Неуместны чрезмерная серьезность, навязчивость, педантизм, мрачность. Не стоит злоуптреблять в речи канцеляризмами и специальными терминами. Подходящий день для знакомств без четкой цели, для флирта, прогулок, литературного творчества. Хорошо покупать не слишком массивные стильные асекссуары, парфюмерию, изделия из облегченных материалов.

Овен ‌‌

В делах Овнов становится более явной пробуксовка, но сегодня она их ничуть не огорчит (а возможно, и обрадует). День сделает вас общительнее, подвижнее, любытнее, простимулирует ваше чувство юмора и поможет быть терпимее к окружающим. Это прекрасное время для знакомств, флирта, не слишком серьезных переговоров, поиска информации, перебора вариантов, для поездок и прогулок, спортивных разминок.

Телец

Сегодня звезды предлагают Тельцам относиться к жизни проще и с долей юмора. Многие текущие дела будет приятнее делать за компанию, в том числе, искать мелкие покупки и совершать прогулки. Если вы стеснительны, то в ходе непринужденной фоновой беседы вам будет проще изложить свое мнение, выразить кому-то симпатию и завязать знакомство. Условные недостатки этого дня — поверхностность и легкомыслие.

Близнецы

Близнецы сегодня в своей стихии, напоминают искрящийся и переливающийся всеми цветами радуги фейерверк. Хорошее расположение духа и удачное стечение обстоятельств помогут им отвлечься, забыть о недомогании, быте, служебной рутине и других неприятных моментах. Многие Близнецы ухитрятся поддерживать сразу несколько сюжетных линий, в каждой успевая «отметиться». Ожидается удача во всех мелких делах.

Рак ‌‌

Сегодня звезды советуют Ракам подстроиться к ситуации и действовать по обстоятельствам. В текущих делах лучше ставить на общительность, приветливость, гибкость. Эти качества сделают приятнее любую беседу и поездку, помогут вам сгладить мелкие разногласия и замять несущественные противоречия. Серьезные планы стоит отложить: ваше влияние на события незначительно, не слишком надежны договоренности.

Лев ‌‌

В этот день звезды приглашают Львов в неформальную обстановку, располагающую к непринужденному общению: это отличный повод пустить в ход свою привлекательность. Подходящее время для посещения выставок, шоу, вечеринок и других развлекательных мероприятий, а также для флирта, развития личных и деловых отношений в свободном режиме. Ограничений сегодня мало - например, не стоит тратить много денег.

Дева ‌‌

Дев ждет приятный, но не слишком результативный день. Многим Девам будет мешать их несобранность, недостаток дисциплины, серьезности, концентрации и терпения, а также легкий разлад между умом и сердцем, не заметный окружающим. Сегодня хорошо собирать сведения, поддерживать контакты. Преследуя те или иные цели, лучше действовать косвенно - например, задействуя разнообразные связи в нужных кругах.

Весы ‌‌

Сегодня звезды советуют Весам развивать нужные им контакты, в том числе, за рубежом. Общение будет не только приятным само по себе, но и окажется лучшим инструментом ведения дел. Это удачный момент для переговоров, согласований, примирений, компромисса. Вашим главным оружием станут красноречие и готовность к диалогу, помноженные на умение нравиться собеседнику и поддерживать в беседе легкий тон.

Скорпион

В ситуациях этого дня Скорпионы могут оттачивать навыки общения, а попутно тренировать наблюдательность и умение распознавать критичные сигналы. В данный момент опасаться нечего - но мелкий признак, который сегодня не сулит беды, в другой ситуации вполне может превратиться для вас в угрозу или в команду к действию. Не стоит относиться к этому серьезно, лучше придать подобным занятиям форму игры.

Стрелец

Сегодня многие люди в окружении Стрельцов настроены на общение, но вряд ли это будет серьезный долгий разговор - скорее, приятный обмен мнениями и симпатиями. Беседа пойдет в непринужденном и порой игривом тоне, в ее ходе будет затронуто много связанных тем. Деловые переговоры могут не раз соскальзывать в личную плоскость, и наоборот. Это прекрасный день для вечеринки, переписки, сотрудничества.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам быть общительнее и легче на подъем, поддерживать разнобразие в своих занятиях или избегать в них откровенной рутины. Приветствуются небольшие перемещения, короткие командировки. Из рабочего режима лучше исключить унылую бюрократическую часть. Не стоит браться за важные дела, требующие терпения и концентрации. Не лучший момент для серьезных лечебных процедур.

Водолей

День поднимет Водолеям настроение и поможет им заметить вокруг приятные детали. Можно подойти к делу радикально и сменить обстановку, чтобы полностью переключиться на новые впечатления. Это удачные сутки для интеллектуальной разминки, переписки, литературного творчества, для тренировки красноречия, ловкости, чувства юмора. Не стоит упускать хороший момент для легких развлечений, быстрых свиданий.

Рыбы ‌‌

Рыбам сегодня не стоит уходить от общения с партнерами и близким окружением, но лучше не поднимать в нем серьезных тем. Из-за вашей рассеянности или склонности к иллюзиям в каком-то вопросе появится недопонимание. Это не лучшее время для деловых визитов и переговоров, для консультации или выхода с важным предложением, а также для обсуждения ключевых тем, связанных с жильем и недвижимостью.