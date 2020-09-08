Цвета одежды, которые привлекают богатство

Каждый человек хочет если и не быть богатым, то хотя бы иметь хорошее финансовое положение.

Еще в Древнем Египте фараоны заставляли своих жрецов одеваться в определенные цвета с тем, чтобы быстрее и успешнее собирать подати. Уже тогда люди замечали, что определенные цветовые комбинации обладают энергетическими вибрациями, привлекающими богатство. В современном мире стало еще проще подобрать одежду правильной цветовой гаммы. По мнению эзотериков, существуют цвета, притягивающие к себе большие деньги.

Красный – наиболее мощный цвет для привлечения денег и удачи в сфере финансов, если использовать его в деловых аксессуарах: сумка, кошелек или в украшениях. А вот в одежде красного цвета хорошо ходить на распродажи: он уберегает от излишних трат.

Фиолетовый – помогает найти верное решение при вложении денег или крупных покупках. Этот цвет обладает способностью притягивать утраченное: одевшись в него, проще вернуть долги или кредиты. Цвет «работает» в деловых костюмах и галстуках для мужчин, для женщин – в платьях с длинным рукавом и водолазках.

Желтый несет в себе концентрированную женскую денежную энергетику и помогает «притянуть» дорогие подарки и «спонсорские» взносы. Цвет нужно использовать в плащах, пальто или юбках-мини.

Голубой или бирюзовый приносит удачу в рискованных финансовых операциях, игре на бирже или в азартных играх на деньги. Цвет должен присутствовать в нижней части одежды: брюки, юбка или в обуви. Если, одевшись таким образом, удастся сорвать куш, стоит скорее переодеться, чтобы не спугнуть удачу. Эти цвета «действуют» в обе стороны: если у вас есть деньги, то одежда этих оттенков может привести к потере капитала.

Серый – излучает энергию стабильности и капитальности. Лучше всего работает в деловой одежде управленцев высокого уровня и различных посредников (например, риэлторский бизнес). Цвет помогает сконцентрироваться на выработке правильных стратегий вложения денег и умножения накоплений.

Коричневый поможет получить прибавку к зарплате или устроиться на высокооплачиваемое место, если для разговора вы наденете брючный костюм.

Черный – внушает доверие и дает ощущение уверенности. Цвет – лучший помощник в получении кредита, если использовать его в верхней одежде, типа пальто и головном уборе.

Используйте цветовую гамму одежды и увеличивайте свой доход.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог