Астролог: «Эти знаки зодиака чаще других нарушают закон»

Запретный плод всегда сладок. Интересно, характер каких знаков зодиака постоянно толкает их на приключения и нарушение закона?

Ради благосостояния близких

Козерог – человек законопослушный, требовательный к себе и другим. Главное для него – счастливая семья и успешная карьера. Именно ради этих целей представитель знака может пожертвовать принципами, ступить на «скользкую дорожку». Представители знака могут быть замешаны в мошенничестве и экономических преступлениях. Однако, нарушают закон они только «по нужде», а не из-за собственных «демонов».

Бурная ревность

Раки – люди тонкой душевной организации. Однако обида и ревность могут сделать их неуправляемыми. Поэтому, если застенчивый «ботаник» предстает перед судом за зверское убийство – в его знаке зодиака не стоит сомневаться.

Порой Раки и сами не рады своей чувствительности. Однако изменить ситуацию они не могут. Отсутствие любви и понимания лишает Раков рассудка, побуждая на поистине страшные поступки.

Нет свидетелей – нет проблем

Крупных преступлений Близнецы никогда не совершают. Но иногда их привлекает перспектива стащить бутылочку «Джек Дэниэлс» в супермаркете или припарковаться в неположенном месте. Однако «шалости» представителей знака всегда остаются незамеченными – поэтому Близнецы продолжают давать волю своим инстинктам.

Ответственные нарушители

Овны люди импульсивные. Эти «правдорубы» вполне могут сорваться и отправить на тот свет человека из-за одной неверной формулировки во время застолья. Однако их нельзя назвать злыми. Все дело в несдержанности, переизбытке эмоций.

Как правило, совершив злодеяние, прямолинейные Овны не скрываются и не пытаются «замести следы», они сами звонят в полицию и терпеливо ждут приезда дежурной машины.

Убежденные бунтари

Водолей нарушает законы потому, что их не замечает. Нормы морали и общественный ценности представляют для него наименьший интерес. Преступления Водолеев редко связаны с кровью и агрессией. Они расценивают свою деятельность как своеобразный «протест против системы».

Спровоцировать его на преступление очень просто

Скорпион взрывной и эмоциональный. Мало того, он мстителен. Поэтому, наиболее склонен к нарушениям закона. Часто представители знака получают удовольствие от неправомерных действий, наслаждаются своими «проделками». Подтолкнуть Скорпиона к преступлению может не только нужда, но и интерес либо окружение. А спровоцировать его на проявление жестокости и вовсе плевое дело.