Гороскоп на неделю 7-13 сентября 2020 года для каждого знака

Гороскоп на неделю 7-13 сентября 2020 для каждого знака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы

Овен ‌‌

Овны в начале недели могут продвинуться к своей цели. Те из вас, кто ставит перед собой вполне конкретные задачи, касающиеся карьеры, профессии, творческих достижений или изменений в личной жизни, смогут сделать реальный шаг вперед. Ваше состояние здоровья и энергетический потенциал находятся на подъеме, и это положительно отразится на ваших делах. Вместе с тем в конце недели вам может поступить ложная информация, из-за которой вы рискуете допустить ошибки. Также могут быть проблемы со здоровьем. Старайтесь воздерживаться от переедания и употребления алкоголя. Осторожнее принимайте лекарства – есть риск что-то перепутать или неправильно дозировать. В домашних делах может наступить хаос из-за отказа от уборки.

Телец

У Тельцов большая часть недели складывается благоприятно для романтических отношений. Это особенно относится к тем, кому для свиданий приходится совершать поездки в другой город. Возможно, вам удастся провести с любимым человеком больше времени, чем обычно. С другой стороны, одиноким Тельцам рекомендуется обращать внимание на людей, живущих вдалеке или приехавших издалека – это могут быть и виртуальные контакты через сайты знакомств. Такой человек сможет произвести на вас сильное впечатление. Настолько сильное, что вы можете отправиться в поездку, чтобы познакомиться с ним поближе. Благодаря усилению любознательности и стремлению узнать что-то новое вы сможете расширить свой кругозор. В конце недели старайтесь не ходить на дружеские вечеринки вместе с любимым человеком. Ваши романтические отношения могут вызвать ревность со стороны друзей или подруг.

Близнецы

В начале недели у Близнецов складываются хорошие отношения с близкими родственниками. Это особенно относится к тем случаям, когда в одном доме живут сразу несколько поколений родственников. Можно проводить семейные советы и принимать устраивающие всех решения. Проявите заботу о родителях, бабушках и дедушках, и они ответят вам благодарностью. Это одна из самых удачных недель для урегулирования вопросов, связанных с оформлением и получением наследства. Также, возможно, вам на этой неделе предстоит встречать гостей в своем доме – будьте к этому готовы. Хорошо заниматься решением вопросов по ремонту и благоустройству в доме, огороде. Можно приобретать мебель или строительные материалы – у вас будет для этого достаточно денег. В конце недели может возникнуть дилемма между семейными делами или карьерой. Звезды советуют отдавать приоритет семье – здесь у вас дела пойдут успешнее. Что касается карьеры, то ситуация на основной работе может быть нестабильной и неопределенной.

Рак ‌‌

Раки в начале недели почувствуют, что между ними и партнером по браку не осталось по-настоящему серьезных противоречий, а те вопросы, которые еще остаются, легко решаются в процессе спокойного и доброжелательного диалога. Также в это время вы можете много и интенсивно общаться с окружающими людьми. Могут состояться новые интересные знакомства, вас могут попросить принять участие в решении каких-то вопросов, касающихся других людей, и вы будете заниматься делами, не имеющими к вам прямого отношения. Никому не отказывайте, ведь помогая другим людям, вы тем самым расширяете круг полезных знакомств. В результате вы будете в курсе всей новостной информации в своем окружении. Такая осведомленность позволит вам правильно ориентироваться и добиваться своих целей кратчайшим путем. В конце недели вам может поступить ложная информация. Нежелательно начинать судебно-юридические разбирательства. Поданное на этой неделе исковое заявление вряд ли будет иметь перспективу для положительного рассмотрения. Успешно идет учеба у студентов и школьников.

Лев ‌‌

На этой неделе типичные Львы смогут существенно улучшить свое финансовое положение. Наиболее удачное время приходится на начало и середину недели. Вы будете настроены на работу, и ваше ответственное отношение к своим обязанностям вознаградится. Если у вас имеются хронические заболевания, то на этой неделе хорошо начинать курс продолжительного лечения. То же самое относится к тем, кто страдает от лишнего веса. Диета, начатая на этой неделе, может длиться долго и даст прекрасный результат. Потерянный в результате диеты лишний вес не вернется к вам. Также на этой неделе вы сможете отремонтировать или приобрести новую бытовую технику. Это хорошее время для покупки домашних животных и ухода за ними. Такого рода хлопоты станут приятным занятием. В конце недели воздержитесь от оформления банковских ссуд, от любых финансовых заимствований и покупки товаров в интернет-магазинах.

Дева ‌‌

Девам на этой неделе нужна свобода, чтобы в полной мере реализовать свои намерения. Вы сможете существенно повысить уровень самооценки, и это позволит вам проявить себя в новом деле и реально изменить многое в своей жизни. Это прекрасное время для творчества. Хорошо заниматься самосовершенствованием, обучением. Возможно, вас увлечет какое-то занятие. Начало и середина недели связаны с любовью. Если вы достаточно долго поддерживаете отношения, то вам придет ощущение, что вас с партнером связывает нечто большее, чем просто чувства. На первый план могут выйти ответственность, верность, желание помочь. Не исключены и любовно-романтические увлечения у одиноких Дев, особенно это вероятно на отдыхе, на курорте. В конце недели партнер будет неуправляем и непредсказуем. Нестабильность в браке может негативно отразиться на общем психологическом климате в семье.

Весы ‌‌

Весам на этой неделе рекомендуется сосредоточиться на решении семейных и жилищно-бытовых вопросов. Это хорошее время для наведения порядка и распределения обязанностей между членами семьи. Отношения с близкими родственниками складываются доброжелательные и уважительные, вы сможете по-настоящему расслабиться и отдохнуть в кругу домашних людей. Это хорошее время для тех, кто занимается духовными практиками, регулярно проводит сеансы медитации, практикует йогу, цигун, специальные упражнения, направленные на контроль внутренних функций организма. Все это способно привести к прогрессу и улучшению общего самочувствия. Если у вас есть достаточное количество свободного времени, то хорошо оправиться в загородный санаторий или профилакторий. Тихая уединенная обстановка вдали от шума и суеты цивилизации и в контакте с природой – вот что больше всего необходимо вам и вашему здоровью. А вот контакты с окружающими людьми могут внести дискомфорт в психологическое состояние. Возможно ухудшение самочувствия из-за нервных перегрузок на работе.

Скорпион

Скорпионам в начале недели захочется больше общаться и искать новые яркие впечатления. Эти дни благоприятны для любовных и деловых знакомств. Начатые на этой неделе отношения обещают стать долгими и прочными. Вы будете вполне комфортно ощущать себя в компании друзей и подруг, тех людей, которые близки вам по убеждениям и готовы обсудить с вами любые вопросы. Социально активные Скорпионы могут войти в неформальные группы, вступить в волонтерские движения, начать посещать клубы по интересам. Также это хорошее время для посещения семинаров, конференций, фестивалей. Вместе с тем влюбленные Скорпионы переживают не лучшие времена, поскольку трудно разобраться в серьезности своих чувств. Кроме того, причиной разлада в отношениях с любимым человеком может стать ревность и влияние со стороны друзей и подруг, которые могут не одобрять выбор.

Стрелец

Стрельцы на этой неделе могут продемонстрировать свой характер. Вы будете особенно успешными в решении практических вопросов в начале недели. Ваш социальный и профессиональный статус могут повыситься. Возможно, это будет связано с определенными успехами в карьере. Например, вам могут предложить занять должность повыше или увеличат зарплату. Но, прежде чем соглашаться, следует хорошенько подумать, и заручиться поддержкой членов семьи. Успешно развиваются ваши отношения с влиятельными авторитетными людьми. В конце недели наибольшее беспокойство может представлять тема взаимоотношений с близкими родственниками. Вы вряд ли сможете почувствовать в своей семье то понимание, на которое рассчитывали. Возможны споры из-за вашей работы и ее приоритетности.

Козерог

Козерогам на этой неделе звезды советуют погрузиться в личностное развитие. Возможно, настала пора всерьез задуматься о своих стратегических целях и задачах. Начало недели складывается благоприятно для тех, кто настроен на развитие и движение вперед. Можно поступать на курсы усовершенствования в профессии, начинать самостоятельное изучение каких-то дисциплин знаний. Особенно удачное время для освоения иностранного языка и интенсивной практики во время поездки за границу. Может состояться знакомство с человеком из другой страны или другого региона. Общение с иностранцем многому вас научит, вы сможете расширить свои представления и укрепить свои морально-нравственные ориентиры. В конце недели будет не лучшее время для новых знакомств и взаимоотношений с людьми. Не исключены внезапные ссоры с соседями или знакомыми по самым незначительным поводам. Возможно, вы окажетесь в плену иллюзий или станете жертвой обмана. Не следует никому доверять в эти дни.

Водолей

Водолеи могут преуспеть в духовных практиках. Методичные занятия по системе йоги, цигуна, пение мантр и медитации позволят вам раскрыть потенциал своей личности. Вы сможете научиться лучше контролировать свое духовное и физическое состояние, у некоторых проявятся экстрасенсорные способности. Также это удачное время для углубленного изучения эзотерических наук. В обыденной жизни для вас будет характерен рискованный стиль поведения. Вы можете намеренно ходить по краю, провоцировать какие-то ситуации и в итоге оказаться в выигрыше. Это удачное время для урегулирования финансовых вопросов путем заимствования. Вы успешно распорядитесь заёмными деньгами и тем самым снимите финансовое напряжение. Кроме того, хорошо досрочно гасить кредиты, экономя при этом на выплате процентов. Однако все это справедливо до середины недели. А вот в конце недели вы можете оказаться дезориентированными в финансовых вопросах. Откажитесь от покупок, поскольку при оценке стоимости вещей вы можете оказаться в плену иллюзий и переплатить лишнего за некачественный товар.

Рыбы ‌‌

Начало недели может пройти у Рыб под знаком гармонии и стабильности в партнерских отношениях. Брак приобретает фундаментальную прочность, поскольку оба партнера будут беречь друг друга. Это хорошее время для совместного планирования покупок, путешествий. Поэтому настройтесь позитивно – этого будет вполне достаточно для укрепления отношений. Немаловажную позитивную роль может сыграть друг семьи – человек, который пользуется определенным уважением и авторитетом у вас и вашего партнера. Аналогично могут складываться и деловые связи. Готовность партнера взвалить на себя большую часть дел не должна вас расхолаживать. В конце недели вы можете испытать чувство ревности, хотя вероятно, это будет ложно и ничем не обосновано. Не накручивайте себя негативными мыслями и ожиданиями, иначе можете сами все разрушить.