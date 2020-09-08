Мужчины по гороскопу, которые относятся к своей женщине, как к королеве

Все женщины мечтают, чтобы к ним относились как к королевам.

Представительницы слабого пола мечтают о заботе и хотят чувствовать себя желанными. Однако так получается не всегда. Астрологи выяснили, представители каких знаков зодиака умеют обращаться с женщинами и проявлять заботу о них.

Овен. Представители знака привязаны к своим возлюбленным, для них важны чувствовать себя первыми. Мужчины-Овны чувственны, они всегда знают, какие нужно подобрать слова, когда вам плохо. Эти мужчины разбудят вас, захватив кофе в постель, удивят любимым блюдом, позаботясь при этом о каждой мелочи. Они создают приятное впечатление и оставляют после себя незабываемые воспоминания. Такие мужчины не терпят банальности и любят удивлять.

Лев. Боготворят своих жен мужчины-Львы, особенно в постели. Представители знаков уверены, если они таким способом завоюют сердце женщины, они получат все, что хотят, и не только в постели, но и в личной жизни. Даже если мужчина-Лев не серьезен в своих намерениях, счастливы будут оба, пока есть взаимопонимание.

Весы. Представителями знака управляет Венера, а это союз красоты и скромности. Мужчины-Весы всегда ставят интересы возлюбленной на первое место. Они сочетают в себе качества романтичного и находчивого человека. Проблема только в том, что чувства толкают их делать то, что они не всегда могут себе дозволить. Когда это случается, у них нарушается баланс и им тяжело вернуться к привычной жизни.