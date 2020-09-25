Чем отличаются православная и старообрядческая молитвы

Старообрядчество для большинства из нас – явление экзотическое. А между тем, именно таким было русское православие до середины XVII века.

Сейчас термином «старообрядчество» («древлеправославие») называют общность различных течений и «согласий», отрицающих реформу патриарха Никона, предпринятую им в правление Алексея Михайловича и с его одобрения. Суть этой реформы заключалась в основном в унификации богослужебного устава русской церкви с греческой. Одной из причин необходимости такой унификации считают, в том числе, накопившиеся за столетия ошибки переписчиков, однако никаких догматических и богословских нововведений реформа не предполагала – касалась она не вопросов веры, а лишь формальной стороны богослужения. Однако именно эта формальная сторона, в частности – изменения в текстах некоторых молитв (так называемая «книжная справа») для многих и стала камнем преткновения.

Символ веры

Один из важнейших для христиан текстов – Символ веры, принятый в IV веке на Первом Вселенском Соборе. В нём кратко изложены основные догматические утверждения христианского учения. Однако, как и любой перевод, тем более – рукописный, в русском варианте он содержал в себе разночтения. Так, например, восьмой член Символа в богослужебных сборниках был переведён по-разному: «и в Духа Святаго, Истиннаго Животворящаго», «и в Духа Святаго, Господа, Истиннаго и Животворящаго».

Ещё в середине XVI Стоглавый собор постановил, что употребление слов «Господь» и «истинный» в этом тексте избыточно, однако не определил, какое именно нужно употреблять. Согласно реформе Никона, решено было оставить слово «Господь»: «и в Духа Святаго, Господа Животворящаго». Старообрядцы же не приняли этого исправления, обвиняя никониан, что те не признают Святого Духа истинным Господом. В текст Символа веры были внесены и другие незначительные исправления чисто грамматического характера, которые, однако вызвали ожесточённое неприятие приверженцев старого обряда.

Молитвы и возглашения

Подобного рода изменения были внесены во многие тексты богослужений, например, в «Херувимскую песнь». Сейчас этот текст по-церковнославянски выглядит так: «Иже Херувимы тайно образующе и Животворящей Троице Трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение. Яко да Царя всех подымем, ангельскими невидимо дориносима чинми». В старой редакции было: «Трисвятую песнь приносяще, всякую ныне житейскую отвержим печаль», «Яко Царя всех подымлюще, ангельскими невидимо дароносима чинми». То есть, как видно, незначительные изменения коснулись пяти слов.

Согласно реформе, принятое прежде двойное возглашение «аллилуии» (в переводе – «хвалите Бога»), заменялось на тройное, как символ догмата о Троице («Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе Боже»). Старообрядцы же полагают, что двойное возглашение и «слава Тебе, Боже» уже является символом догмата, потому как «слава Тебе, Боже» и «Аллилуиа» – синонимы.

Незначительные изменения внесла реформа и в главную великопостную молитву – Ефрема Сирина. Нынешний текст её таков: «Господи и Владыко живота (жизни) моего, дух праздности, уныния, любоначалия (властолюбия) и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко Благословен еси во веки веков.»

Дореформенный текст выглядел иначе – в первой строке вместо греха властолюбия стоял грех сребролюбия. Вероятно, это не случайно – именно из среды старообрядцев вышло знаменитое сословие русского купечества. Старообрядцы были вынуждены искать финансовой независимости, заниматься предпринимательством, ибо это давало им определённую автономность от преследующего их государства. Именно сочетание фанатичной набожности и предприимчивой деловитости было характерной чертой русского купца. Видимо, поэтому для них гораздо более очевидной была опасность впасть в грех сребролюбия, чем властолюбия.

Знаменательными для старообрядческой молитвы вещественными деталями являются лестовка и подручники. Лестовка (от слова «лествица», что значит — «лестница») – аналог чёток, также употребляющийся для совершения Иисусовой молитвы. Лестовка была распространена повсеместно в древней Руси, но в наше время сохранилась в основном в старообрядческой среде. Сделана она не в виде бусин, как привычные нам чётки, а в виде своеобразной мягкой лесенки, символизирующей духовное восхождение. Подручники же – небольшие тонкие квадратные подушечки или стёганые подстилки для головы и рук, которые используются при «метаниях» — земных поклонах, которых в старообрядческом богослужении весьма много. На лицевой стороне подручника обычно нашит орнамент в виде квадратов и кругов, число и расположение которых символично.