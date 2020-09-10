Нумеролог указала на роковое число в судьбе Ефремова

Актер Михаил Ефремов был признан виновным в смертельном ДТП, которое произошло по вине артиста 8 июня 2020 года.

Находясь под действием алкоголя, Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Водитель встречного авто не пережил аварию, в отношении актера завели уголовное дело.

Несмотря на все попытки адвоката Ефремова убедить суд и следствие в якобы невиновности актера, судья признал артиста виновным и назначил ему 8 лет тюрьмы. Также суд назначил Михаилу штраф в размере 800 тысяч рублей.

Присутствие в судьбе актера цифры 8 неслучайно, отмечает нумеролог и астролог Елена Батыр. Несмотря на удачу, которую несет это число, для актера оно обернулось другой стороной, и на это есть причины.

«Восемь – это число удачи, и она бывает уже при рождении человека. Например, человек родился в 1998 году, уже цифра восемь присутствует, то есть это некий знак удачи. У Михаила Ефремова нет от рождения знаков удачи. Он родился 10 ноября 63-его года, тут вообще нет никаких знаков удачи. Счастливая судьба у Ефремова не складывается не только сейчас, но и в целом по жизни, ему с рождения плохо. Все время у него были трудности, конфликты, где-то с 23 лет все стало особенно усугубляться», – рассказала Батыр.

Счастливые восьмерки, по словам нумеролога, складываются для Ефремова не лучшим образом. Они идут к нему в жизнь, но так как у актера изначально нет знаков удачи, то число трансформируется из знака плюс в знак минус. Отсюда 8 июня, 8 сентября, 8 лет срока. Человек не готов к удаче, и она обходит его стороной.

«Ему вообще нельзя употреблять спиртное, потому что у него и так идет переизбыток энергии. Почему люди увлекаются алкоголем? Потому что у людей бывает слабая энергия, и они хотят ее как-то нарастить, привлечь. Но у Михаила и так много энергии, ему куда пить, нужно наоборот сбрасывать. Спортом, йогой, любой физической нагрузкой. Этому человеку от алкоголя очень нехорошо», – добавила астролог.

Поскольку у Ефремова нет с рождения знаков удачи, боги и духи предков могли подкидывать ему так называемый «спасательный круг», отмечает Батыр. Но поскольку человек замутненный в плане алкоголя, эти спасительные знаки просто не доходили до него.

Многие политики и представители общественности выступали за то, что Ефремов должен понести наказание за смертельное ДТП. По мнению радиоведущего Сергея Стиллавина, особенно удручает то, что никто из актерского сообщества не высказался открыто против Михаила, многие его поддерживали и призывали смягчить приговор.