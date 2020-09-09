Астролог: «Российской вакцине не стоит доверять»

По словам астролога, массовые заражения вирусами, как например, пандемия «испанки», всякий раз сопровождаются сближением Юпитера и Плутона.

«Когда эти планеты сближались в прошлый раз, стремительно стало расти количество заболевших. К сожалению, и сейчас Юпитер начал стремительно приближаться к Плутону. Юпитер указывает на широкий охват, массы, расширение возможностей, а Плутон обозначает толпу, народы, массы людей. Нынешнее сближение Юпитера и Плутона меня, как астролога, дико напрягает и настораживает», — объяснил свое предсказание Росс.

Он прогнозирует, что критическим месяцем по заражению Covid-19 для мира и конкретно Украины станет ноябрь, и только потом заболеваемость пойдет на спад.

К декабрю астролог предсказывает сертификацию оксфордской вакцины, «которой многие смогут воспользоваться».

По мнению Росса, полагаться на надежность российского препарата не стоит, потому что его «россияне просто украли».

Правда, в этот раз предсказатель по звездам не уточнил, по движению каких именно планет он сделал такой вывод.