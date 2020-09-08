Почему не стоит строить отношения со Львами

Всем хочется стать счастливыми, но не всем это удается. Астрологи предостерегают особенно чувствительные натуры: не заводите отношения со Львами.

Лев управляется Солнцем и относится к огненной стихии. Эти люди от рождения харизматичны. У них прекрасное чувство юмора. Среди представителей знака много талантливых людей, которыми все восхищаются и которым стараются подражать.

Львы не могут обходиться без всеобщего обожания – это их энергетически питает. Несмотря на внешнюю привлекательность, существует несколько причин, по которым отношения со Львом будет достаточно сложно построить.

1. Льву, как представителю семейства кошачьих, необходима свобода. Даже находясь в отношениях, ему важно чувствовать, что он «гуляет сам по себе». Это не подразумевает измен, если Лев любит, он этого не допускает, ему важна независимость. А также полное доверие и отсутствие контроля со стороны партнера, что может дать далеко не каждый.

2. Лев, как натура яркая и творческая, не терпит рутины, поэтому в паре с этим знаком необходимо поддерживать постоянный интерес и вносить разнообразие во все сферы жизни. Если вы к этому не готовы, лучше и не начинать.

3. Лев, даже в зодиаке – «царь зверей». И замашки у него царские, периодами переходящие в манию величия. Рядом с любым человеком Лев чувствует себя «на коне». Если вы не можете отнестись к этому с юмором, держитесь подальше, чтобы не уронить собственную самооценку.

4. Неприятие критики – один из самых сложных моментов в отношении. Как бы мягко вы ни пытались высказать свои претензии, они вряд ли будут услышаны, ведь на «солнце» не бывает пятен. Лев может игнорировать ваши замечания, а может быстро «свернуть» отношения.

5. Упрямством Лев может посоперничать с Овном, но здесь еще добавляется гипертрофированная самооценка. У Льва существует только одно правильное мнение, и оно - его собственное. Нет смысла спорить, потому что Лев или задавит своим авторитетом или перейдет к публичным унижениям, чтобы отстоять свою правоту.

6. Самовлюбленность Льва в начале отношений способна даже умилять, но постепенно это начинает раздражать. Если вы готовы оставаться в тени Льва и подпитывать его своим восхищением, ваш союз имеет все шансы на успех.

Теперь, зная особенности Львов, вы заранее можете принять решение, готовы ли вы строить отношения с человеком этого знака.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог