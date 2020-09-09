Экстрасенс: «В тюрьме у Ефремова откроется новый дар»

Вчера огласили приговор Михаилу Ефремову, который стал виновником ДТП со смертельным исходом.

Вопреки прогнозам скептиков, актер получил реальный срок — 8 лет колонии общего режима. Однако тут же появились другие предположения сплетников — мол, все эти годы актер сидеть не будет, а выйдет по УДО. При этом сам Ефремов ранее говорил, что возможный срок в 11 лет считает для себя смертельным. Мы узнали у экстрасенса Кажетты Ахметжановой, будет ли пересмотр приговора Михаила.

«Ефремов сейчас находится будто в третьем измерении. Он, безусловно, не осознает масштаб приговора и поймет только спустя несколько недель. Приговор в 8 лет он считает для себя смертельным. Однако я не вижу, что он отсидит весь назначенный судом срок. Примерно 3 года он проведет в колонии общего режима.

Но я вижу, что он в течение пребывания там поменяет 2 места своего заключения. Конечно, его адвокаты будут подавать в разные инстанции прошения, но на данный момент срок останется таким, какой он есть. Все время, пока шло следствие, Ефремов играл разные роли и не жил своей жизнью», — рассказала Ахметжанова.

«Когда он окажется в тюрьме, у него откроется новый дар. Как говорится, талантливый человек талантлив во всем. Он начнет писать книгу о судьбах заключенных. Он там будет много беседовать, узнавать и записывать разные истории. Однако советую ему следить за своим здоровьем. 2023 и 2024 годы для него самые сложные. У него будет скакать давление и беспокоить сердечно-сосудистая система. Будем надеяться, что после выхода из колонии он сможет вернутся к нормальной жизни», — заключила Кажетта.