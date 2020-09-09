5 мужских имен, которые отталкивают женщин

Почему привычные для нас имена не нравятся представительницам женского пола, объяснили психологи. Они уверены, что это не связано с модой и энергетикой имен. Все дело в звучании и ассоциациях, которые они вызывают.

Иван. Не пользуются интересом у женщин мужчины с именем Иван. И даже возглавляют этот список. Слишком высока у россиян ассоциация с Иванушкой-дурачком и карикатурным русским Ваней.

Александр. Это имя считается одним из самых популярных в стране. В связи с чем и вызывает негативные эмоции. Александры присутствуют почти в любой компании. А то, что на слуху, нередко может и надоедать.

Олег. Потеряло популярность и это скандинавское имя. Нередко вызывает негативные ассоциации отчество Олеговна. А так как многие женщины, задумываясь о будущем, рассматривают каждую мелочь, мужчины с таким именем их не привлекают.

Сергей. Стало не востребованным имя Сергей из-за своей второй части. Женщины боятся, что их детей будут дразнить.

Валентин. Не нравится женщинам имя Валентин из-за сокращенного варианта — Валя. Они уверены, что таким мужчинам не хватает мужественности, что у них присутствуют женские черты. Хотя на самом деле это не так.