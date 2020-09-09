Захочется безумных приключений — гороскоп на 10 сентября

22-23 лунные сутки. Сегодня Луна, пребывающая в Близнецах, не терпит полного покоя и унылого однообразия.

В течение суток рекомендуется небольшая разминка, умственная или физическая. Также день подталкивает к небольшим авантюрам и не всегда честным маневрам. Разворот Марса в ретроградное движение подбросит специфические задачи, при их решении может склонить к забытым и не совсем законным методам. Взаимодействие светил с Нептуном усиливает внутренние сомнения, подпитывает идеалистичное или подозрительное отношение к любому «человеку напротив». Часть чужих мотивов будет скрыта, потребуется проницательность.

Овен ‌‌

Сегодня у Овнов есть поле для маневра, но нет гарантий прогресса. Несмотря на усилия, дело будет подвигаться туго, возможно, вы будете топтаться на месте. Причиной может стать ваша ошибка или общий ход событий, над которым вы не властны. Тем не менее, в этот день вам лучше не сбавлять темп: можно кое-что успеть, если не сидеть сложа руки. Не стоит откладывать поездку, тренировку, деловую встречу.

Телец

У Тельцов дела сегодня идут с переменным успехом. Возможно разочарование в выборе, который вы сделали с чужой подачи (в этом случае, еще не поздно расторгнуть сделку, вернуть или обменять приобретение). Более серьезные затруднения ждут вас, если вы сильно зависите от других людей, и врагов, и партнеров. Стоит следить за их тайными маневрами: их специфические проблемы однажды могут стать вашими.

Близнецы

У Близнецов вплоть до вечера сохраняется возможность действовать. Пользоваться ею или нет, вы решаете сами. Можно внести свою лепту в необычные игры друзей или в другую нестандартную акцию. Ваша уязвимость сегодня заключается не в активности, которую вы проявили, а в иллюзиях. Вы можете испытывать ложную жалость или питать ложные надежды, ошибаться насчет своей или чужой личной роли в событиях.

Рак ‌‌

Ракам в этот день нужна внимательность в дороге: есть риск заблудиться. Часть занятий, контактов и тем для разговора может быть случайной. Возможно, вы разговоритесь с попутчиком, кого-то подвезете. Но не стоит считать время потерянным и упрекать себя за неорганизованность: звезды подсказывают, что сегодня любые события тайно ведут к цели. Возможно, найдется обходной путь там, где опасен прямой.

Лев ‌‌

Сегодня Львам лучше быть в гуще событий (или в курсе того, что происходит). День сулит путаницу, обольщения и ложные надежды, но не все события негативны. Часть из них - прообраз вашего будущего, например, нового способа связи с единомышленниками. Совместные поездки и небольшие развлечения в эти сутки не мешают полезным делам. Стоит поддержать сотрудничество с друзьями и партнерами издалека.

Дева ‌‌

Сегодня Девы нечетко представляют себе картину происходящего, могут ошибаться относительно истинной расстановки ролей, реальной подоплеки ситуации, чужих тайных мотивов. Возможно идеальное представление о партнере, работодателе, другом значимом человеке, либо о своей собственной роли в событиях. Неверно могут быть истолкованы проявления сочувствия. Нежелательны начинания, в том числе, карьерные.

Весы ‌‌

Сегодня Весы легко расправятся со случайными помехами. Недоразумения и иллюзии не помешают им найти путь или довести до конца сотрудничество. Звезды советуют обращать внимание на давние острые моменты в партнерских делах: в любом активном союзе назрело совместное разрешение накопившихся противоречий. У вас и партнера либо одна проблема на двоих, либо вы соединены по принципу сообщающихся сосудов.

Скорпион

События этого дня способны ввести Скорпионов в заблуждение. Не исключена ложная тревога. Звезды предлагают вам воспринимать такие ситуации, как учебные, и пользоваться шансом заново отработать какой-то полезный прием. Проявлять личную инициативу, как и воспринимать всерьез чужую, сегодня не рекомендуется: многие порывы будут плодом случая или иллюзий. Возможен ненамеренный обман со стороны друга.

Стрелец

Стрельцам сегодня стоит откликаться на все предложения партнерства и просьбы о помощи, даже сделанные в последний момент. Можно дать шанс браку или роману, возобновить творческий или деловой тандем. Повод для взаимодействия будет сохранять свою актуальность несколько месяцев, давая вам время сработаться с новым партнером или помириться со старым. Но важно избавиться от стоящих между вами иллюзий.

Козерог

День дарит Козерогам энергию для мелких дел, но к ней должно прилагаться хорошее самочувствие. Бодрый настрой позволит вам сделать что-то несложное, но полезное. Недомогание заметно снизит работоспособность. В этом случае, звезды советуют отказаться от лишней суеты, а срочные дела делегировать другим. Не стоит принимать всерьез свои сегодняшние сомнения: скорее всего, это временное «помутнение».

Водолей

Водолеям события этого дня подсказывают нужный баланс между физической и умственной активностью. Не стоит строить больших планов, лучше довериться чутью или пойти на поводу у момента. Назревшие мелкие дела откладывать нежелательно. Если вы расторопны и легки на подъем, то в течение суток успеете сделать несколько дел: провести переговоры, отправить письма, совершить поездку, сходить на свидание.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы испытывают трудности в отношениях с партнерами и близкими, в которых не всегда отдают себе отчет. Между вами и другим человеком не будет войны, но может встать обман, заблуждение, ложная надежда. Прояснить ситуацию в эти сутки вряд ли получится. Если вы растеряны или нервничаете, лучше не сидеть без дела. Можно отвлечься на простые домашние обязанности или на мелкие деловые хлопоты.