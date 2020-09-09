Плывите по течению романтики — любовный гороскоп на 10 сентября

Сегодня не стоит предпринимать каких-либо серьезных действий. Наслаждайтесь тем, что имеете.

Овен ‌‌

Текущее расположение планет говорит, что в этот день многие Овны поймут, что их полоса неудач осталась позади, и их союз с любимым человеком обрел настоящую гармонию. Одиноким Овнам звезды подсказывают, что к любым отношениям, начинающимся сегодня, нужно относиться очень серьезно.

Телец

Не исключено, что сегодня ошибки прошлого вызовут осложнения с любимым человеком в настоящем. Впрочем, для партнера это будет хорошая возможность убедиться с каким достоинством вы умеете преодолевать трудности. Одиноким Тельцам не стоит давать волю чувствам.

Близнецы

Для Близнецов этот день благоприятен для планирования отпуска со своей второй половинкой и подготовки к путешествию. Эта поездка может серьезно изменить ваши отношения в лучшую сторону. Если вы пока одиноки, прилив сил и уверенности в себе поможет преодолеть комплексы.

Рак ‌‌

Текущее расположение планет говорит о том, что у Раков возможны конфликты с партнером. При этом повод до обидного незначительный. Постарайтесь подключить чувство юмора и сгладить ситуацию. Если вы пока одиноки, постарайтесь действовать более обдуманно.

Лев ‌‌

Звезды подсказывают, что любимый человек может впасть в заблуждение относительно вашего отношения к нему, так как вы сами создаете двусмысленную ситуацию. Одиноких Львов ждет бурная, но мимолетная любовная связь с хорошо знакомым человеком.

Дева ‌‌

Для Дев сегодня нежелательны любые эксперименты в области любовных отношений. Наоборот, традиционные знаки внимания помогут еще сильнее укрепить союз с партнером. Если вы пока не встретили вторую половинку, не скупитесь на знаки внимания для окружающих.

Весы ‌‌

Не исключено, что в этот день в вашей жизни может появиться человек из прошлого. Возможно, ему сегодня предстоит сыграть немаловажную роль в отношениях с любимым человеком. Если вы пока одиноки, постарайтесь забыть о прошлых неудачах в личной жизни.

Скорпион

Астрологические тенденции этого дня подтолкнут некоторых Скорпионов к проявлению ревности. Не исключено, что это может внести некоторую напряженность в отношения с партнером. Если вы пока одиноки, серьезная причина заставит вас отказаться от прежних намерений.

Стрелец

Звезды подсказывают, что сегодня вы с удовольствием можете потратить деньги на дорогостоящие развлечения, куда отправитесь вместе с любимым человеком. Если вы пока не встретили вторую половинку, рядом с вами появится партнер, на поддержку и понимание которого вы можете рассчитывать.

Козерог

Козерогам сегодняшний день принесет вам душевное спокойствие. В отношениях с любимым человеком царит стабильность и ясность, и это наполняет вас счастьем. Если вы пока одиноки, новый знакомый противоположного пола может неожиданно вам стать близким человеком.

Водолей

Если в отношениях с объектом вашей страсти вам что-то кажется слишком сложным, запутанным, противоречивым, не проявляйте чрезмерную активность. Через некоторое время ситуация нормализуется сама собой. Одинокие Водолеи наслаждаются своей свободой и независимостью.

Рыбы ‌‌

Текущее расположение планет показывает, что сегодня вы получите важный опыт в любовных отношениях. Благодаря недавним событиям и изменениям, которые в вас произошли, сегодня вы можете почувствовать всплеск нежных чувств к партнеру. Одинокие Рыбы готовы открыться новым чувствам.