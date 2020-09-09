Нестабильность во всем — финансовый гороскоп на 10 сентября

Не стоит строить масштабные планы на эти сутки — вред ли что-то сбудется.

Овен ‌‌

На сегодня звезды советуют Овнам не планировать никаких важных дел. Особенно это относится к тем, кто связан с недвижимостью, работает в системе коммунальных служб. В семейном и надомном бизнесе могут возникнуть непредвиденные осложнения. В целом этот день характерен ощущением недостаточной поддержки своим инициативам.

Телец

В течение этого дня деловые связи Тельцов могут проходить испытание на прочность. При деловом взаимодействии вы часто можете сталкиваться со случаями невыполнения данных вам обещаний. Информация, которая будет поступать вам сегодня, вряд ли будет представлять серьезный интерес. Вместе с тем, этот день хорош для раскрытия творческого потенциала вашей личности.

Близнецы

В этот день уровень доходов Близнецов может не соответствовать уровню расходов. Может проявиться склонность тратить деньги в больших размерах, чем предполагалось ранее. Также вы можете понести материальные убытки из-за технических поломок. При составлении бизнес-плана вы рискуете неправильно оценить грядущие перспективы.

Рак ‌‌

Сегодня у Раков неблагоприятный день для развития делового партнерского сотрудничества. Основная причина может заключаться в вашем непостоянстве, склонности часто менять свое мнение и действовать под влиянием эмоций. Однако именно сегодня вы будете способны к установлению деловых связей и решению самых сложных и запутанных интеллектуальных задач.

Лев ‌‌

У Львов этот день будет связан с какими-то ограничениями, из-за которых вы не сможете действовать в свободном режиме. Возможно, ваше внимание будут отвлекать слухи, которые будут бросать тень на вашу деловую репутацию. Строгое соблюдение служебных инструкций поможет вам не допустить ошибки. Неплохие шансы на рост доходов от интеллектуальных видов деятельности.

Дева ‌‌

Сегодня Девам придется действовать в режиме неопределенности, когда внешние обстоятельства будут часто меняться. Возможно, вам придется вносить коррективы в свои планы. Также это не лучший день для работы в составе коллектива – вам вряд ли удастся добиться согласованной работы. Однако, благодаря усилению интеллектуальных способностей вы сумеете найти правильный выход из ситуации.

Весы ‌‌

Если Весы занимаются бизнесом и ведут конкурентную борьбу, то сегодня можете почувствовать усиление конкурентной борьбы. Вас могут попытаться оттеснить с рынка услуг. Поэтому сегодняшний день может быть связан с утратой конкурентных позиций. Вам поможет личная выдержка, умение держать удар. Помните, что настанет день, и вы обязательно сможете вернуть себе утраченные позиции.

Скорпион

У Скорпионов сегодняшний день может быть связан с интенсивными деловыми контактами и множеством мелких нестыковок. Деловая переписка не приблизит вас к поставленной цели. Наоборот, вас могут ввести в заблуждение полученные сведения. Не следует доверять словам людей, живущих в другой местности. Общение с друзьями подскажет вам правильные решения.

Стрелец

У Стрельцов сегодня ответственный день для руководящих работников, которым предстоит принимать управленческие решения. Старайтесь сделать так, чтобы уменьшить риск финансовых потерь. Воздерживайтесь от любых реформ и кадровых перестановок. Возможно, доходы будут снижаться, и расходы расти. Старайтесь удерживать себя от принятия радикальных решений, имеющих необратимые последствия.

Козерог

Этот день у Козерогов складывается неблагоприятно для выполнения клиентских заказов. К вам могут обращаться такие клиенты, которые сами толком не представляют, что именно хотят от вас получить в качестве услуги. В результате вы можете много времени потерять впустую. Используйте этот день для углубления профессиональных знаний.

Водолей

Излишне личностное отношение к коллегам по трудовому коллективу может негативно отразиться на результатах деятельности Водолеев. Старайтесь оценивать людей по их деловым профессиональным качествам и не акцентировать внимание на каких-то их личных недостатках. Возможно ухудшение самочувствия и, как следствие, снижение уровня работоспособности.

Рыбы ‌‌

В этот день у Рыб возрастает общая нестабильность в делах. Приступая к выполнению плана работы, вы не можете быть уверены, что не придется вносить коррективы в эти планы. Попытки что-либо усовершенствовать в текущей работе будут сталкиваться с непреодолимыми препятствиями технического и личного характера.