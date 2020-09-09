Почему не стоит строить отношения с Девами

Все знаки зодиака имеют свои особенности в плане построения отношений, однако, с некоторыми создать пару сложнее, чем с остальными.

Астрологи считают, что Девы как раз из их числа.

Дева (21.08-22.09) управляется Меркурием, относится к стихии земли. Это самый прагматичный и консервативный знак. У Дев много особенностей характера, которые могут стать препятствием на пути построения гармоничных отношений.

1. Дева абсолютно самодостаточна, поэтому сама не рвется строить отношения, вы должны ее чем-то заинтересовать. Это единственный знак, который не стремится к официальному браку: Дева не любит лишней ответственности и ограничения свободы. С другой стороны, она никогда не будет мириться в отношениях с тем, что ее не устраивает, потому что не боится остаться одна. Если вы хотите быть с Девой – придется постараться.

2. Деве нужно достаточно много личного пространства в прямом и переносном смыслах. Ей сложно находиться в тесном помещении или с большим количеством людей на одной площади. Деве периодически необходимо оставаться в одиночестве и «подзаряжать батарейки». Если вы привыкли быть в постоянном контакте, в этих отношениях вам может быть «холодно».

3. Дева – перфекционист по натуре, поэтому, вы должны быть готовы соответствовать высоким требованиям по всем направлениям, начиная от внешности и заканчивая приличной работой. Если Дева заметит хотя бы небольшое несоответствие своей идеальной «картинке», она обязательно вам об этом сообщит и будет рассчитывать на устранение недостатков.

4. Дева трудолюбива и предпочитает проводить время с пользой. Она позволяет себе ничего не делать крайне редко. И это было бы положительным моментом, если бы она не заставляла близких также постоянно чем-то заниматься. Если вы не готовы постоянно самосовершенствоваться, расти над собой и улучшать жизнь, вы быстро наскучите Деве.

5. У Девы особые отношения с деньгами. Она – самый практичный знак и никогда не будет тратить деньги впустую. Это не жадность, а рациональное использование средств в понимании Девы. Сколько бы она ни зарабатывала, у нее всегда отложено на «черный день». От партнера Дева требует ровно такого же подхода к финансовой стороне вопроса: если взгляды расходятся, шансов у таких отношений нет.

Понимая особенности Девы, взвесьте все «за» и «против» до того, как окунетесь в эти отношения.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог