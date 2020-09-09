Психолог: «Общество принимает за нас решение заводить детей»

Влюбились, повстречались, поженились, родили ребенка — стандартные этапы отношений мужчины и женщины.

Но что делать, если партнеры не могут решиться на продолжение рода? Отвечает психолог Мила Илагина.

«Решаться на рождение ребенка стоит исключительно по собственному желанию, идущему изнутри. Либо оно есть, либо нет, обмануться тут почти невозможно. А все за или против, страхи, сомнения, противоречия, социальные установки — идут уже следом, и с ними надо работать отдельно», — рассказывает специалист.

Если людям сложно поверить своим желаниям, то психолог предлагает им погрузиться в «идеальный мир» и внимательно прислушаться к своему внутреннему голосу. В этом мире все происходит так, как хочется людям — нет ничего стыдного, невозможного и неправильного. И встает вопрос — хочется ли партнерам ребенка именно в этом мире?

Нередко ситуация ухудшается социальным давлением, которое приходится испытывать супругам. О необходимости рождения ребенка начинают говорить родственники, друзья, близкое окружение. Паре напоминают о «тикающих часиках», из-за которых они якобы как можно быстрее должны пойти на этот серьезный шаг. Однако, если мужчина и женщина поддаются на подобные манипуляции, то могут случиться непоправимые последствия.

«Рожать исключительно из-за «тикающих часиков» или в угоду социальным ожиданиям — признак незрелости, зависимости. Такая "угодливость" может привести к разочарованию в себе как в родителе, к более затяжной депрессии после родов, крупным разногласиям в паре, изменам и охлаждению в отношениях — вплоть до развода. Я уже не говорю про неизбежное насилие в отношении ребенка — как физическое, так и эмоциональное. Поэтому я категорически не поддерживаю идею рожать ради того, чтобы "быть как все", потому что так надо. Этот путь тупиковый, он усугубит все "болевые" точки», — рассказала специалист.

При этом быть полностью готовым к рождению ребенка – это утопия.

«Каждый ребенок — терра инкогнита, и родители — ее первооткрыватели. Сомнения и колебания в таком серьезном вопросе знакомы и понятны всем ответственным и думающим людям. А зачем нам ребенок? Грамотный и правильный вопрос, который обязательно должна себе задать пара», — подчеркнула Илагина.

Мысль о рождении малыша может вызывать тревогу у супружеской пары. И это неудивительно, ведь такое решение полностью меняет жизнь людей, переворачивает ее с ног на голову.

«Я рекомендую тем парам, что начали задумываться о детях, чаще общаться с теми, у кого они есть, наблюдать их быт, расспрашивать про трудности и радости. Не ради впитывания чужого опыта, он все равно не пригодится в полной мере, а, скорее, чтобы дать себе возможность расширить свою картину, сформулировать свои ориентиры, ценности в воспитании, увидеть разные варианты реальности, лучше понять, а как это — жить с детьми», — советует психолог.

Еще один отличный вариант борьбы с внутренней тревогой – общение со своими родителями. Они как никто могут поделиться своим опытом в воспитании детей. Также в этом вопросе поможет разобраться психолог, который смог бы оценить степень готовности супругов к прибавлению.

Если страхи обусловлены не моральной стороной, а материальным вопросом или обеспокоенностью своим здоровьем, то следует рационально подойти к этим переживаниям, составить запасные планы.