Психолог: «Веди себя так, как будто он тебе не нравится»

«Не навязывайся!», «Не показывай свой интерес слишком явно!» - обычно такие советы дают девушке, к которой молодой человек не проявляет интерес.

И в противовес можно услышать другие советы: «Звони первой! Живем же в 21 веке!», «Пусть привыкает к тебе!». Что же происходит в этот момент на тонком плане?

А на уровне энергий, какой бы ни был век на дворе, по-прежнему остается простой закон – женщина является источником энергии, а мужчина – тем, кому эта энергия нужна. То есть, в хорошем варианте мужчина может заинтересовать собой и своими целями девушку, вызвать у нее желание быть спутницей, заботится о ней и оберегать – и тогда гармоничное, а главное – плодотворное (от потомства до плодов работы и творчества) сотрудничество обеспечено.

Что происходит, когда про этот закон забывают и женщина начинает вести себя так, как будто именно ей больше важна эта связь? Мужчина может быть и начнет обращать на нее внимание, но…Но в этом союзе женщине придется всегда быть первой, ведущей, добытчицей. И довольно часто – несчастной, потому что не будет самого главного - ощущения равновесия и гармонии. Мужчина будет скорее ребенком, приятным дополнением к картинке, но не полноправным партнером.

Есть и другой сценарий: если женщина слишком явно предлагает себя – мужчина этого элементарно не ценит. А зачем? Все же и так приносят на блюдечке с голубой каемочкой. Такую женщину можно не замечать, а когда станет скучно – одарить вниманием, сказать, что она – самый лучший друг, но…Но выбирать других – недоступных, далеких. Потому что там – азарт, интерес. А здесь все и так понятно и не нужно прилагать усилий.

Поэтому уместно было бы соблюдать некоторый баланс – показывать свой интерес ровно настолько, чтобы у мужчины возникало желание взаимодействовать, но при этом оставалось достаточно пространства для того, чтобы проявить себя, ухаживать, добиваться. Слишком закрытая снежная королева не подойдет, но и чрезмерно открытой и легкодоступной тоже быть не стоит.

Диана Сабитова