4 знака зодиака, которые при ссоре обвиняют партнера

Как ты ведешь себя в отношениях во время конфликта?
Ищешь виновных или пытаешься решить проблему? Сейчас узнаем. Обо всем нам уже рассказали звезды.
Раки – очень чувствительные и чуткие личности. Их всегда что-то беспокоит. А что касается отношений, так они замечают каждую мелочь. Их легко может обидеть невнимание партнера. И они никогда не упустят случая его в этом обвинить. Советуем Ракам отпустить негативные эмоции и расслабиться.
Близнецы умеют хорошо решать проблемы, но признаться в том, что они стали ее причиной, они не могут. Поэтому они мастерски перекладывают вину на других. Иногда Близнецы даже не подозревают, что делают это.
Дева считает, что она совершенна. Разве может она совершить ошибку? Да никогда! Поэтому спорить с ней бесполезно. На самом деле уметь признавать вину – очень важно. Представителям этого знака Зодиака нужно научиться этому.
С Козерогом тоже бессмысленно спорить. Люди, рожденные под этим знаком, считают, что они предельно логичны и прагматичны, а значит не могут допустить ошибку. Каждый раз, когда в отношениях назревает проблема, они становятся пассивно-агрессивными и винят во всем партнера.