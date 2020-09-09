4 знака зодиака, которые при ссоре обвиняют партнера

Как ты ведешь себя в отношениях во время конфликта?

Ищешь виновных или пытаешься решить проблему? Сейчас узнаем. Обо всем нам уже рассказали звезды.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки – очень чувствительные и чуткие личности. Их всегда что-то беспокоит. А что касается отношений, так они замечают каждую мелочь. Их легко может обидеть невнимание партнера. И они никогда не упустят случая его в этом обвинить. Советуем Ракам отпустить негативные эмоции и расслабиться.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы умеют хорошо решать проблемы, но признаться в том, что они стали ее причиной, они не могут. Поэтому они мастерски перекладывают вину на других. Иногда Близнецы даже не подозревают, что делают это.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Дева считает, что она совершенна. Разве может она совершить ошибку? Да никогда! Поэтому спорить с ней бесполезно. На самом деле уметь признавать вину – очень важно. Представителям этого знака Зодиака нужно научиться этому.

Козерог (22 декабря — 19 января)

С Козерогом тоже бессмысленно спорить. Люди, рожденные под этим знаком, считают, что они предельно логичны и прагматичны, а значит не могут допустить ошибку. Каждый раз, когда в отношениях назревает проблема, они становятся пассивно-агрессивными и винят во всем партнера.