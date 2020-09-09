Знаки зодиака, которые приносят окружающим удачу

Встречали ли вы людей, которые греют одним взглядом?

Они, как солнышко, притягивают к себе, ослепляя и буквально завораживая. Или, быть может, у вас есть знакомые, которые окружены друзьями, и буквально не имеют врагов. Такая привязанность пугает, а кого-то делает сильнее в союзе с таким «солнышком».

Действительно, астрология выделяют несколько знаков зодиака, которые обладают внутренним магнитом, каждый может действовать по-разному, но в целом получается одно – люди притягиваются. С ними легко общаться, делиться, рассказывать, иногда просто молчать и понимать. Им доверяешь всё самое сокровенное, как в самый надёжный банк.

Так давайте же посмотрим, кто заслуживает нашего доверия.

Близнецы идеальные игроки на этом поле боя. Они уникальны в своём роде, потому что ни кто другой не сможет так прикрывать свой страх сближения, как они. Знаете поговорку «Держи друга близко, а врага ещё ближе?». Очень похожая ситуация с Близнецами. Они подпускают людей очень близко, и в ответ они думают, что Близнецы им открылись и доверились, хотя на самом деле вы всё ещё на расстоянии вытянутой руки.

С Близнецами комфортно большинству людей, только 5% из всех, с кем общается Близнец сочтут их некомпанейскими и не найдут общего языка, все остальные уверены, что это крайне общительные личности, открытые, душевные, но только Близнецы знают, насколько глубоко они спрятали свою душу от остальных. Они не подпустят к ней ни кого, проверяя год за годом одного и того же человека, приближая его маленькими шажочками, но вокруг все будут думать, что Близнец уже прикипел и вывернул душу.

Идеальные игроки на этом поле боя. Они уникальны в своём роде, потому что ни кто другой не сможет так прикрывать свой страх сближения, как они. Знаете поговорку «Держи друга близко, а врага ещё ближе?». Очень похожая ситуация с Близнецами. Они подпускают людей очень близко, и в ответ они думают, что Близнецы им открылись и доверились, хотя на самом деле вы всё ещё на расстоянии вытянутой руки.

Рыбы удивительны в своём роде. Они умеют чувствовать человека по взгляду, касанию, манере. Понимать, что хочет собеседник и, в какой атмосфере ему комфортнее. Это удивительная способность, когда в абсолютной тишине, человек, рожденный под знаком зодиака Рыбы, поймёт, чего хочет партнер.

Люди доверяют Рыбам, и мало, кто может объяснить почему, на них смотришь и думаешь, что готов отдать все свои мысли, какими бы они не были, как в море. Они практически не принимают отказы, чересчур мягкие и доброжелательные, к таким комочкам доброты тянутся все, кому не лень, изливая душу, выплескивая проблемы. Судьба, вознаграждает их за такое терпение и понимание, но сердце Рыб, к сожалению, часто бьётся, в силу излишней открытости.

Стрельцы принимают вашу грязную сторону, с другой стороны и открывают вам на неё глаза. Мы имеем в виду то, что для этого знак нет абсолютно плохого положения вещей, они всегда найдут плюсы, всегда повернут всё в нужную, положительную сторону.

Такие люди, появляются в нужное время и в нужном месте, когда человек уже полностью отчаялся, вдруг, откуда не возьмись, появляется весь такой жизнерадостный Стрелец и открывает двери в радость, оптимизм, веру в лучшее. Это исключительное качество этого знака, многие прикрывают своё настроение улыбкой на лице, стараясь казаться жизнерадостными, но не Стрелец, они действительно счастливы и, как аккумулятор заряжают остальных.

Не всегда понятно, чем так сильно привлекают Водолеи. Они взбалмошны, неординарны, непредсказуемы, это полная неожиданность для окружающих, что же будет в следующий момент, но как магнитом они притягиваются к ним, получая позитивную энергию и хорошее настроение. Возможно, дело в том, что этот знак искренне проникается диалогом с собеседником, особенно если там для него важная информация.

Они всегда слушают и узнают человека, поэтому ему легко представлять образ собеседника. Водолеи свободные птицы, многие мечтают об этом, оставляя это лишь в мечтах, запретный плод сладок для некоторых людей, поэтому они только наблюдают со стороны на прообраз своей жизни. К тому же, Водолеи живут так, как хотят, делают, что хотят и говорят тоже, такая честность манит.