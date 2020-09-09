Ошиблась ли Ванга, предсказывая конец света

Вангелия Пандеева Гуштерова (она же Ванга) — великая болгарская провидица, лишившая зрения в молодом возрасте.

И хотя женщина потеряла зрение, она обрела внутренние глаза, благодаря которым смогла предсказать немало событий как в масштабе личной жизни людей, так и во всемирном обозрении.

При жизни к ней выстраивались огромные очереди: кто ради успеха, кто ради облегчения болезни, кто ради любви. Но все эти люди находили утешение в словах Ванги. Но ее образ не померк даже после смерти, о ней помнят, ее любят и в наши дни.

Сейчас люди все чаще вспоминают о ее предсказаниях, которые не вступили в силу до сих пор. Толкователи пытаются понять, о чем говорила великая женщина.

И каждый год в СМИ и сомнительных источниках появляется новое «шокирующее» открытие — якобы вновь планируется очередной конец света. Более того — Ванга предсказала! Давайте разберемся в абсурдности подобных заявлений и поймем, как отличить правду ото лжи.

Предсказание Ванги о конце света

Согласно словам СМИ мы должны были умереть 22 февраля 2019 года, якобы это предсказала Ванга. Давайте разбираться. Сама формулировка звучала как «год пяти двоек». То есть это 22 декабря это года или 22 февраля этого года. Как вы можете видеть, мы до сих пор живы. Ванга оказалась не права?

Что ж, дело не в Ванге, как таковой.

Правда в том, что известная провидица никогда не делала подобного заявления. Это умелое вранье про великую женщину, которое выдает себя, если знать один важный факт — Вангелия не занималась ничем, связанным с астрологией. Так что люди, пытавшиеся поднять шумиху и получить черного пиара, заранее проиграли.

Уже не в первый раз нам приходится слышать наглую ложь о пророчествах Ванги по поводу конца света. Любой человек, знакомый с деятельностью этой провидицы знает, что она никогда не предсказывала точную дату апокалипсиса. Все слова Ванги были эфемерными, окутанными метафорами.

Так что любое заявление, в котором дана точная дата конца света со ссылкой на эту провидицу, можно считать ложным. Ванга говорила лишь о возможных сценариях гибели человечества.

Также стоит помнить, что люди, занимающиеся пророчеством, не всесильны. Так, у Вангелии тоже есть пророчества, которые не сбылись. Конец света в начале тысячелетия, она говорила, что Земля отвернется от Солнца;

Было предсказание о начале третьей мировой войны с химическим оружием, которая должна была начаться еще добрых десять лет назад;

Говорилось о нахождении важного лекарства — лекарства от рака, однако в указанную дату это не произошло. Но нельзя умолять заслуги Ванги, другие ее предсказания сбылись, что показывает реальность ее сил и умений. Просто нужно быть критичнее к ложной информации в СМИ, а иногда и к самим словам Ванги. Ложь выгодна отдельным людям и сомнительным источникам. Это приносит доход, приносит пиар, приносит новых читателей. Лучшее, что вы можете делать с подобными «утками» — игнорировать, не давать им становиться популярными.