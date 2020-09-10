Женщины по знаку зодиака, которые с легкостью подчиняют себе мужчин

Все девушки относятся к определенным типам, кто-то прекрасная домохозяйка, кто-то неплохо справляется с обязанностями романтичной спутницы, кто-то бизнесвумен, но есть в нашем мире и те, которые сводят с ума мужчин.

Добиться этого можно и путём тренировки себя, своего «я», преображением внешности, но есть такие девушки, которые от природы влекут на себя внимание мужской половины человечества. Иногда им тяжело от излишнего внимания, иногда очень просто, учитывая, что это бесконечная поддержка, но избавиться от этого им крайне трудно. Хотя зачем? Вы замечали, как за вашей подругой буквально бегают толпы мужчин?

Они дарят подарки, признаются в любви, готовы рушить любые преграды и горы на своём пути, ради одного взгляда этой неприступной красавицы. Кто она по знаку зодиака? Кто станет спорить с тем, что Скорпион ведёт за собой всех мужчин? Никто. Таких девушек называют хищницами, ведь один их взгляд может свести с ума любого мужчину. Принято считать, что с таким типом женщин отношения строить опасно, они околдовывают и пленят мужчин раз и навсегда.

Они чувствуют своего партнера на расстоянии вытянутой руки, а приближаясь, узнают все их тайны и слабые места. Эти женщины не обделены интуицией и чувством знания всего. Не всегда можно говорить об искренней влюбленности этих дам, иногда они играют, причем делают это искусно, так, что ни один окружающий человек этого не заметит.

Плюс к этому, от этих дам исходят удивительные флюиды, мужчины чувствуют Скорпионш издалека, летя ей навстречу, как мотылек на пламя. Она не щадит мужской пол, может спокойно оставить позади надоевшего ухажера и приниматься за нового.

Они питают чувства только к сильным мужчинам, страстным и властным, к таким, которые смогут заполучить их внимание силой и харизмой. Конечно же, это Львицы. Эти высокомерные дамочки умеют ставить себя в обществе, отсюда и излишние внимание мужчин. Все мы знаем к чему так стремятся мужчины – к недостижимому. Чем дольше женщина сопротивляется, тем интереснее сильному полу её заполучать, это охота, желание власти над женщиной.

С такой ролью идеально справляется Львица. Она знает себе цену и знает сумму, которой должен обладать мужчина. На самом деле, Львицы не привыкли останавливаться на одном, должна быть армия поклонников, которым недозволенно и смотреть на императрицу, и многие действительно на это готовы. Мужчины идут к таким женщинам, тянутся изо всех сил, стараясь угодить и понравится.

Ещё одна абсолютная победительница в борьбе за мужские сердца – Дева. Это тот эталон, о котором открыто мечтают мужчины: хрупкая, домашняя, красивая, мудрая, нежная, ласковая, но ни кто из них не говорит, что она должна уметь подогревать интерес. И вот теперь, самое интересное.

Девы, конечно, обладают качествами, перечисленными выше, но есть в них и что-то из голубых кровей, а именно, чувство собственного достоинства, немного гордости и щепотка самоуверенности. Всё это в комплексе, делает Деву идеальной для любого мужчины, только любой ей не нужен. Ей необходим мужчина, который знает себе цену, знает, чего хочет. С такими дамами большинство мужчин достигают немыслимых высот.