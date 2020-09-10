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Астролог: «Под этим знаком зодиака рождаются только гении»

Слово и Дело7 часов назад
Фото: depositphotos

Больше всего гениев рождается под знаком зодиака Водолей, однако для родившихся в этот период людей характерны причуды в характере. Об этом заявил астролог Влад Росс.

Специалист сообщил, что под знаком Водолея часто также бывают психически нестабильные личности. Он отметил, что гениальность и чудаковатость часто встречаются в одном человеке.

Астролог предупредил Водолеев, что в сентябре им нужно быть предельно аккуратными и внимательными за рулем, чтобы не попасть в ДТП. Он также рассказал, что гении встречаются и среди Рыб и Близнецов, но среди этих знаков могут быть тенденции к алкоголизму или расстройствам психики.

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