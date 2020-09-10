Дела пойдут не слишком гладко — гороскоп на 11 сентября

23-24 лунные сутки. Сегодня дела пойдут не слишком гладко, важные начинания лучше отложить.

Утренний секстиль Луны и Марса даст шанс размяться и успеть сделать пару дел «жаворонкам». После полудня аспекты Луны в Раке поставят перед дилеммой: либо вести дела хитроумнее и изворотливее, чем обычно, либо свернуть лишнюю суету и заниматься лишь необходимыми хлопотами (принимая в них весь доступный комплекс мер предосторожности). Чем ближе вечер, тем выше риск осечек, споров, путаницы, колебаний. Возможны нечестные игры, в том числе, среди близких. Любой договор окажется затруднен, любой компромисс будет временным.

Овен ‌‌

Сегодня утром у Овнов есть шанс успеть сделать что-то полезное, но действовать при этом желательно по четкому плану или по горячим следам. Хорошо начать день с пробежки, разминки. короткой целевой поездки. Вторая половина дня усилит внимание к домашним делам и частной жизни. В семейных, супружеских, жилищных и деловых спорах необходимо поддерживать компромисс, во избежание нового витка конфликта.

Телец

Утром Тельцам лучше заниматься лишь срочными мелочами, а все основательные мероприятия отложить на вторую половину дня. В это время возможна небольшая находка или сюрприз. При планировании текущих дел стоит уточнять информацию (маршрут, место встречи, другие актуальные данные) - иначе вас ждет дорожная и информационная путаница, фоном событий станут ссоры, минуты распутья, забавные недоразумения.

Близнецы

Близнецам лучше начать этот день с небольшой разминки. Чтобы дело пошло веселее, можно скооперироваться с друзьями. Во второй половине дня в любом занятии нужна организованность - в противном случае, возрастет риск совершить ошибку и заплатить за нее из своего (или семейного) кошелька. Звезды советуют вам перепроверять все финансовые и технические данные, не полагаясь на случай или на дружбу.

Рак ‌‌

Ракам лучше не начинать этот день с энергозатратных занятий. Звезды не советуют отправляться с утра в путь или приступать к поискам: после полудня ситуация изменится, ваша позиция станет уязвимее. Вас будут раздражать или ставить в тупик противоречивые новости, приказы и комментарии. Сгладить проблему поможет друг или неожиданное обстоятельство. Не стоит вести переговоры, подписывать соглашения.

Лев ‌‌

Сегодня звезды не обещают Львам идеальных условий для проявления их активности. Однако проблемы появятся лишь во второй половине дня. Если вы возьметесь за дело пораньше, утром у вас есть небольшая фора. Чем ближе вечер, тем чаще на вашем пути будут возникать явные и скрытые препятствия, технические или эмоциональные. Возможны сложности со связью, навигацией, транспортом, маневрами на маршрутах.

Дева ‌‌

В начале дня Девам стоит тратить энергию лишь на экстренные меры (например, если суету диктует профессиональный долг). К плановым занятиям лучше приступать после полудня и приготовиться в них к отдельным неожиданностям. Возможны споры, деловые и финансовые недоразумения, технические сбои, возвраты. Звезды советуют не полагаться целиком на друзей или удачу, проверить состояние систем безопасности.

Весы ‌‌

Сегодня у Весов стратегически невыгодное положение (особенно, в управленческой и профессиональной сфере). Если вам нужна партнерская поддержка или вы хотите завершить совместную акцию, рекомендуется действовать как можно раньше. После полудня с перебоями и помехами пойдут командировки, совещания, переговоры, начнет с боем даваться любой компромисс. Вам придется активно отстаивать свои аргументы.

Скорпион

Сегодня препятствия ждут Скорпионов даже в знакомых делах. Они вполне возможны на старом маршруте, при подключении к старым каналам связи. К технической причине (например, поломке) может добавиться человеческий фактор (плохой сервис, капризный попутчик) или стечение обстоятельств. Любой компромисс или замена будет временной мерой. Стоит лучше готовиться к процедуре поиска, проверке, командировке.

Стрелец

Для Стрельцов эти сутки довольно коварны, так как увеличивают риск деловых, бытовых, эмоциональных и финансовых кризисов. Ваше утро может начаться бодро с внешней подачи, но удача будет кратковременной. К полудню станет рискованной любая лишняя путаница, спор или суета. Инициативу сегодня лучше не проявлять, а насущными делами заниматься лишь при необходимости, «по жизненно важным показаниям».

Козерог

Козерогам не стоит разворачивать с утра бурную деятельность, лучше поберечь силы для дальнейших событий. Растущая конфликтность этих суток плохо отразится на вашем взаимодействии с людьми. Лучше отменить визит, консультацию, совещание, переговоры, официальный запрос, а в неизбежных процедурах такого рода подумать о предосторожности. Стоит учесть чужое коварство и двойственность самой ситуации.

Водолей

У Водолеев сегодня мало пространства для маневра. Ранний подъем обеспечит успех в короткой поездке или другом несложном мероприятии, но дальше события пойдут по менее комфортному для вас сценарию. Возможны ссоры с окружением, осечки в делах, проблемы в пути. Не стоит рассчитывать на полную свободу: план действий вам может задать обострившееся недомогание, семейный долг или служебная обязанность.

Рыбы ‌‌

Ситуации этого дня для Рыб стратегически благоприятны, но картину будут портить те или иные помехи. Возможны споры с детьми, партнерами, любимыми. В любом деле и любых отношениях вам придется применять более хитроумную тактику, чем обычно. Вероятно, это не доставит удовольствия, но иного выхода попросту не будет (за исключением радикального: свернуть активность и отойти на несколько дней от дел).