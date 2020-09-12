Стрел Купидона хватит на всех — любовный гороскоп на 14-20 сентября

Любовный гороскоп на неделю 14-20 сентября 2020 для каждого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

Влюбленным Овнам на этой неделе важно поддерживать со своими пассиями диалог. Не стоит терять время в понедельник и утром вторника, а также в пятницу и утром в субботу: возможно, интересующая вас персона не проявит решительности, но с обратной связью проблем не будет, а это уже половина победы.

Телец

Для Тельцов неделя начнется с очередного любовного волнения. Если вы за простоту, консерватизм и ясность, расставляйте в отношениях акценты в среду или четверг. В выходные причину разногласий ищите в себе: возможно, партнер еще не успел привыкнуть к вашему новому облику или экстравагантным вкусам.

Близнецы

Близнецам стоит развивать любовную активность в начале недели, а также в пятницу и утром в субботу. Не лучшими днями для личной жизни станут среда, четверг и воскресенье. Звезды советуют пропустить их, если у вас серьезные планы: первое свидание, выяснение отношений или поиск постоянного спутника.

Рак ‌‌

На этой неделе Ракам лучше не ломать голову в поисках идеального дня для свидания, так как он звездами не предусмотрен. Важнее понять требования момента и логику обстоятельств. Прежде всего, сейчас это готовность к диалогу (в вашем случае, сдержанному и конструктивному, а не чрезмерно игривому).

Лев ‌‌

На этой неделе Львам стоит активнее включать обаяние в понедельник и утром вторника. Если хочется динамики, переходите в наступление. Если попытка оказалась неудачной или не была завершена, повторите маневр в пятницу или утром в субботу. Проверьте, выдержит ли ваши романтические планы ваш бюджет.

Дева ‌‌

На этой неделе Девам важно придерживаться в общении с партнером правила «ничего лишнего». За любое вырвавшееся слово придется платить (возможно, деньгами, а возможно, разочарованием). Если ваша цель - без лишних эмоций расставить для себя точки в отношениях, выбирайте для этого среду или четверг.

Весы ‌‌

Весам эта неделя диктует принцип «краткость - сестра таланта» (особенно, в постоянных союзах во 2 половине недели). Вновь завязанные романы радуют, но вам может не хватать для них энергии. Поддержите в них огонь хотя бы на словах, например, чаще созванивайтесь. Лучшие дни — понедельник и пятница.

Скорпион

На этой неделе Скорпионам придется всячески угождать своим любимым, иначе их симпатии могут переметнуться к кому-то другому. Постарайтесь подготовить уникальный сюрприз пассии прямо в понедельник. В выходные не в ваших интересах спорить, язвить и высказывать претензии: реакция непредсказуема.

Стрелец

Любовным похождениям Стрельцов звезды помогут в понедельник, утро вторника и пятницу. В это время небеса поощрят любые ваши выходки, но постарайтесь пока знать в них меру. При зарождении новой романтической симпатии есть надежда на взаимность и сейчас, и впредь. Неудачные дни - среда и четверг.

Козерог

На этой неделе звезды бомбардируют Козерогов романтическими соблазнами. Холодные и счастливо влюбленные Козероги им не поддадутся, а вот у одиноких и страстных Козерогов шансов устоять меньше. Во вновь завязанном романе вам будет весело, но некомфортно, о многих своих принципах вам придется забыть.

Водолей

Независимо от фазы развития романа, Водолеям на этой неделе придется ставить интересы партнера на первое место. Наиболее благоприятные дни для свиданий, флирта и переписки - понедельник и пятница. В это время рекомендуется активнее говорить комплименты, делать подарки и оказывать знаки внимания.

Рыбы ‌‌

На этой неделе влюбленные Рыбы склонны то и дело принимать вывеску за суть. Например, любовную игру за саму любовь. Это не самый подходящий период для первой личной встречи или для важного разговора с любимым человеком. Зато это хорошее время, если вы хотите потренироваться в искусстве флирта.