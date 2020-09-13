Лечим неуверенность шопингом — финансовый гороскоп на 14-20 сентября

Финансовый гороскоп на неделю 14-20 сентября 2020 для каждого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

У Овнов в целом складывается благоприятная неделя для деловой активности. Более всего преуспеют те из вас, кто способен долго и методично добиваться поставленной цели. Это время успеха для упорных и практичных людей. Рекомендуется сосредоточиться на текущих делах. Важно своевременно выполнять те задания, которые вам поручало начальство. Плановые дела должны стать для вас законом. Звезды ждут от новаторского подхода и умения работать в составе группы. Только соединив свои личные усилия с усилиями коллектива, вы сможете добиться высоких результатов. Вместе с тем в первой половине недели старайтесь не тратить деньги на финансовые спекуляции. А во второй половине недели воздержитесь от подписания договоров с деловыми партнерами.

Телец

Тельцы в течение всей этой недели смогут проявить себя в творческих и конкурентных видах деятельности. Хорошо принимать участие в конкурсах, соревнованиях, кастингах. Публикация резюме на сайтах в поисках работы не останется незамеченной. Благоприятное время для тех, кто профессионально занимается рекламными акциями и раскруткой бизнес проектов. Также это хорошее время для публикации резюме на сайтах в поисках работы – ваш запрос не останется без внимания работодателей. Старайтесь вкладывать в свою работу элементы личного творчества. Успешно проходят служебные командировки и операции по обмену валюты. Вместе с тем не все может проходить так безоблачно. В начале недели вы можете столкнуться с трудностями и неудобствами на рабочем месте – это особенно касается офисных служащих. А в конце недели могут быть споры и трения в трудовом коллективе.

Близнецы

Близнецам на этой неделе рекомендуется заниматься приведением в порядок своих финансовых обязательств. Если у вас много долгов в разных банках, то, возможно, имеет смысл перекредитоваться на более выгодных условиях. Это время благоприятствует завершению работы над проектами. Особенно успешно пойдут дела у строителей – вы сможете закончить в срок работы над объектами. Успешно идут работы в сфере недвижимости и строительства. Работа по подготовке финансовых и статистических отчетов проходит без осложнений. Можно подавать заявление на ипотечный кредит. Условия труда на рабочем месте могут улучшиться. Вместе с тем в начале недели старайтесь быть осмотрительнее при аналитической обработке информации. Не доверяйтесь случайной информации. В конце недели воздержитесь от финансовых спекуляций на бирже и не торопитесь заключать оптовые сделки.

Рак ‌‌

Раки в течение всей этой недели смогут преуспеть в деловом партнерском сотрудничестве. Успешно идет переговорный процесс. Делайте ставку на контакты с энергичными партнерами, которые старше и опытнее вас. Увеличивается приток клиентов у тех, кто работает в сфере услуг. Благоприятное время для укрепления и развития деловых связей. Могут быть подписаны контракты о долгосрочном сотрудничестве. Может поступить важная информация, благодаря использованию которой удастся извлечь выгоду. Полезно активнее контактировать с окружающими, находясь в курсе последних новостей. Разумный риск с использованием проверенной информации может быть оправдан. Вместе с тем в начале недели бизнесменам лучше воздержаться от инвестиций в коллективные проекты. А в конце недели завершению ваших работ может помешать нарушение договоренностей со стороны деловых партнеров. Строители могут потерять много времени в простое из-за несвоевременной поставки стройматериалов подрядчиками.

Лев ‌‌

Львы в течение всей этой недели смогут повысить эффективность и качество своей работы. И пусть это не принесет вам больших доходов, но вы сможете добиться стабилизации своих доходов – а это немаловажно. Благодаря совершенствованию в профессиональном мастерстве может повыситься результативность труда. Особое внимание уделяйте качеству в работе. Это приведет к росту доходов и вам не придется переделывать свою работу в дальнейшем. Успешно пойдут дела у тех, кто работает в сфере услуг и выполняет индивидуальные заказы клиентов. Рекомендуется активнее взаимодействовать с коллегами и подчиненными по трудовому коллективу. Вместе с тем в начале недели возможны сложности в отношениях с вышестоящим начальством. От вас могут потребовать делать то, с чем вы внутренне не согласны. В конце недели будьте внимательнее при торговых сделках и во время деловых поездок.

Дева ‌‌

Девы на этой неделе смогут добиться реализации некоторых своих планов. Это хорошее время для самостоятельного поведения или старта своих проектов – как только вы начнете действовать, так сразу вам придет поддержка от других людей. Инициативное поведение в начале недели позитивно отразится на реализации личных творческих проектов. Это хорошее время для представителей творческих профессий и тех, кто осваивает новые профессии. В любой ситуации берите ответственность на себя и активнее включайтесь в решение вопросов. Не следует никому делегировать свои полномочия – работа будет выполнена качественно, если вы лично будете ею заниматься. В начале недели не исключены проверки, контрольные закупки, ревизии с целью поймать вас на нарушениях. Избегайте любой тайной или незаконной деятельности. В конце недели воздержитесь от расходования средств на финансовые спекуляции.

Весы ‌‌

Весы в течение всей этой недели будут иметь неплохие возможности для улучшения условий труда на рабочем месте. Старайтесь обеспечить себе комфортные условия для работы – это позволит повысить производительность труда. Рекомендуется больше внимания уделять вопросам психологической устойчивости перед стрессовыми ситуациями. Чем увереннее в себе вы будете, тем скорее доведете дела до успешного завершения. Многие преуспеют в деле освоения тонкостей работы на компьютере с использованием специального программного обеспечения. Это особенно поможет офисным служащим, работающим над подготовкой отчетной документации в электронном формате. Могут вырасти доходы от удаленной работы на фрилансе. Вместе с тем в начале недели не исключены неожиданности, из-за которых придется вносить коррективы в свои планы. В конце недели воздержитесь от личных инициатив – это то время, когда вы сами себе можете нанести ущерб.

Скорпион

Сильной стороной Скорпионов на этой неделе является умение находить взаимопонимание и договариваться с самыми разными людьми. За это время могут укрепиться и расшириться ваши деловые связи. Рекомендуется заниматься долгосрочным планированием. Обязательно согласуйте свои личные планы с планами своих единомышленников – это положительно отразится на результатах труда. Хорошо записываться на встречу с начальством и вносить свои предложения по совершенствованию работы. К вашим пожеланиям обязательно прислушаются. Можете рассчитывать на поддержку друзей и единомышленников. Вместе с тем в начале недели могут возникнуть осложнения с соблюдением партнерских договоренностей. А в конце недели будьте осмотрительнее в контактах с незнакомыми людьми, которые будут настойчиво предлагать вам общение. Возможно, вас попытаются дезориентировать, обмануть.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе звезды советуют наращивать усилия по достижению поставленных целей. Это особенно касается выполнения плановых работ по графику. Успешное выполнение заданий не замедлит положительно отразиться на уровне ваших доходов и карьерном росте. Старайтесь делать так, чтобы ваша работа была на виду у начальства. Это позволит вам повысить свою репутацию и, возможно, увеличить уровень доходов. Также это удачное время для крупных покупок и инвестиций в стратегические проекты. Лучше всего пройдет эта неделя у тех, кто занимает руководящие должности и принимает ответственные финансовые решения. Вместе с тем в начале недели могут возникать трения с коллегами. Также не исключены технические сбои. В конце недели вы не застрахованы от внезапных перемен во внешних обстоятельствах и, возможно, придется вносить оперативные поправки в свои планы.

Козерог

Козерогам рекомендуется использовать всю эту недели для повышения профессиональной квалификации и обмена опытом. Также успешно будут решаться юридические споры. Вы будете способны повысить уровень своей профессиональной репутации благодаря учебе и обмену опытом с коллегами. Успешно проходит удаленная работа с использованием возможностей интернета. Бизнесмены смогут расширить географию своего бизнеса. Успешно проходят служебные командировки. Контакты с иностранцами могут открыть перед вашим бизнесом новые перспективы. Хорошо поработают те, кто находится на вахте вдали от родного дома. Вместе с тем в начале недели воздержитесь от игры на фондовой и валютной бирже. Высок риск понести убытки от финансовых спекуляций. В конце недели могут осложниться отношения с вышестоящим начальством. Вам будет нелегко согласиться с принимаемыми решениями.

Водолей

У типичных Водолеев вся эта неделя благоприятствует в поисках дополнительной подработки. Не исключено, что вам удастся найти удаленную работу и совмещать её со своей основой работой. Также, если вы умеете что-то делать профессионально помимо своей основной работы, то можно публиковать объявления на соответствующих сайтах и предлагать свои услуги. В этом случае ваша работа будет пользоваться высоким спросом у потенциальных клиентов. Возможно, вам удастся провернуть выгодные финансовые операции. Также вы сможете использовать в своих интересах полученные от деловых партнеров инвестиции. Также появится шанс ускоренным темпом погасить долги. У бизнесменам могут предложить провести кулуарные переговоры о сотрудничестве. Тайные консультации окажутся полезными для вашей деловой активности. Возможно, вам удастся договориться о получении доходов по сниженной налоговой ставке. В начале недели воздержитесь от подписания договора на аренду. А в конце недели не исключены внеплановые проверки, контрольные закупки, ревизии.

Рыбы ‌‌

Типичные Рыбы на этой неделе смогут расширить свои профессиональные возможности за счет конструктивного партнерского сотрудничества. Особенно хорошо согласовывать свои личные планы с планами деловых партнеров. Могут вестись успешные переговоры на многосторонней основе. Успешно идет процесс долгосрочного планирования. Ищите поддержку своим начинаниям среди друзей и единомышленников. У тех, кто работает в сфере услуг, увеличивается приток клиентов, что ведет к росту доходов у консультантов и торговцев. При этом большая часть новых клиентов вскоре может стать вашими постоянными клиентами. Поэтому старайтесь их обслуживать на самом высоком уровне – и они к вам еще вернутся с новыми заказами. Вместе с тем в начале недели не исключены сложности в текущей работе. Не позволяйте никому отвлекать вас от текущей работы. В противном случае вы можете потерять впустую много рабочего времени и можете не успеть справиться с полным объемом работы. В конце недели воздержитесь от инвестиций в коллективные проекты.