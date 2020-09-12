Звезды обещают деньги и любовь — гороскоп на 14-20 сентября

Гороскоп на неделю 14-20 сентября 2020 для каждого знака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

У Овнов эта неделя может быть связана личными достижениями. Звезды советуют ставить перед собой масштабные задачи и действовать смелее. Не нужно бояться отстаивать свои интересы, даже если для этого придется вступать в споры с влиятельными людьми, начальством. В конечном счете вы окажетесь в числе победителей, а ваша твердая и принципиальная позиция заслужит уважение. Держитесь ближе к влиятельным людям – вам понадобится их поддержка. Не исключено, что вам предложат занять более высокую должность с широким кругом ответственности. Подумайте, сможете ли вы справиться с новыми задачами. Также это неделя подходит для решения практических материальных вопросов, но в начале недели стоит воздержаться от необоснованных расходов. В выходные старайтесь ни с кем не спорить.

Телец

У Тельцов на этой неделе могут укрепиться романтические связи. Возможно, между вами и любимым человеком уже нет тех пылких страстей и ярких чувств, но вы можете быть уверены в надежности таких отношений и поддержке. Возрастут интеллектуальные способностей. Это может положительно отразиться на учебе, контактах и расширении кругозора. Особенно успешно пойдет изучение иностранных языков. Общение с людьми, приехавшими из других стран, будет способствовать реализации ваших творческих способностей. В самом начале недели воздержитесь от инициатив, если они не получат одобрения в семье. В выходные берегите свое здоровье, не переохлаждайтесь.

Близнецы

Близнецы на этой неделе смогут улучшить жилищные условия и отношения в семье. Провести небольшой ремонт в квартире или в отдельной комнате помогут четкое планирование работ и распределение обязанностей между членами семьи. Если вы состоите в браке, то благодаря финансовым успехам партнера ваше материальное положение укрепится. Поэтому у вас не возникнут острые проблемы с финансированием работ по дому. Это хорошее время для решения вопросов, связанных с оформлением и получением наследства. Супружеские отношения становятся мягче и гармоничнее: вы способны понимать партнера без слов, на интуитивном уровне. Не исключено, что на этой неделе придется задуматься о выплате долгов. В выходные старайтесь больше доверять любимому человеку.

Рак ‌‌

У типичных Раков вся эта неделя складывается благоприятно для отношений. Немаловажную роль сыграют родственники, знакомые и друзья. Могут состояться крайне важные контакты с деловыми партнерами. Возможно, от вашего коллеги будет зависеть исход дела, в котором вы лично очень заинтересованы. Поэтому вы захотите повлиять на него. Не исключено, что на этих днях вас пригласят в гости, и вы прекрасно проведете время. Это удачное время для возвращения к обсуждению наиболее серьезных и принципиальных вопросов со второй половинкой. Если прежде взаимопонимания не удавалось достигнуть, то сейчас, благодаря спокойному и объективному подходу, вы придете к согласию. В любом случае, вы в эти дни будете чувствовать свою зависимость от других людей, поэтому постарайтесь быть с ними деликатнее и конструктивнее. В самом начале недели воздержитесь от встреч с друзьями - вы потратите слишком много денег. В конце недели старайтесь прилагать максимум усилий, чтобы сохранить мир в семье.

Лев ‌‌

Типичные Львы на неделе будут решать материальные и финансовых вопросы. Что касается личной жизни, то эта тематика может отойти на второй план. Любые дела, за какие бы вы не взялись, будут проходить без проволочек. Вы будете успешно справляться с плановыми заданиями, и уровень доходов возрастет. Также обратите внимание на хозяйственно-бытовые проблемы. Учитывая вашу склонность к большой самоотдаче в работе, звезды советуют не забывать и о своем здоровье. В частности необходимо позаботиться о восстановлении энергетики и правильном питании. В самом начале недели не нужно делать то, о чем вас никто не просит. В выходные воздержитесь от контактов с людьми, которые вам неприятны. Остерегайтесь попадать в стрессовые ситуации – это может негативно повлиять на ваше самочувствие.

Дева ‌‌

Девам на этой неделе рекомендуется проявить упорство и последовательность, чтобы добиться реализации своих намерений. Возможно, обстоятельства будут благоприятствовать вам, а также рядом с вами могут оказаться люди, которые помогут. Отдавайте предпочтение тем делам, которые имеют отношение к вашему личному творчеству. Смелость замыслов, самоконтроль и упорство способны привести вас к успеху. Также на этой неделе немаловажное значение могут приобрести романтические отношения. Не забывайте о нежности и ласке, не высушивайте свои любовные отношения, переключая их исключительно на дела. В самом начале недели воздержитесь от вождения личного автомобиля – велика вероятность нарушить правила и получить штрафы. В выходные экономнее расходуйте деньги.

Весы ‌‌

Весам на этой неделе рекомендуется больше времени проводить с семьей. Старайтесь направить свою энергию на решение насущных практических хозяйственно-бытовых вопросов. Тем более, что в это время домашние дела будут решаться легко и быстро. Также у вас может возникнуть потребность побыть в уединении. Вам захочется отдохнуть от повседневных дел и забот, спокойно обдумать события последнего времени – это положительно отразится на вашем самочувствии. В самом начале недели вы не будете застрахованы от внезапных происшествий. В конце недели обговаривайте все инициативы с членами семьи.

Скорпион

Скорпионы на этой неделе чрезвычайно коммуникабельны и подвижны, готовы вступать в контакты, знакомиться, обсуждать актуальные вопросы и совершать поездки. Практически всю неделю вы будете находиться в движении, в каких-то постоянных перемещениях. В поле вашего зрения могут попадать самые разные люди, и со всеми вы сможете найти взаимопонимание. Это совершенно спокойное и бесконфликтное время. Укрепляются отношения со старыми верными друзьями. Социально активные Скорпионы могут оказаться вовлеченными в общественно значимые процессы. В самом начале недели не следует вступать в борьбу там, где вы чувствуете активное сопротивление. Гораздо выгоднее переждать один-два дня, когда ветер снова станет попутным. В выходные воздержитесь от новых знакомств и никому не доверяйте секреты личной жизни.

Стрелец

Методичность, целеустремленность – вот чего ожидают звезды от Стрельцов. Успех в решении практических вопросов может отодвинуть на второй план личную жизнь и всевозможные развлечения. На этой неделе вам удастся увеличить свои финансовые ресурсы и движимое имущество. Те из вас, кто ориентирован на карьерный рост и уже долгое время ждет повышения в должности, может, наконец, добиться желаемого. В это время у вас усилится аппетит. Не ограничивайте себя в питании, поскольку сейчас ваш организм будет особенно нуждаться в энергии. Самое начало недели – не лучшее время для учебы и путешествий. В выходные воздержитесь от посещения дружеских вечеринок – высок риск ссоры.

Козерог

Козероги на этой неделе будут брать на себя ответственность в любых делах. Это очень хорошее время для самоутверждения и личностного развития. Ведь именно сейчас ваши действия и инициативы способны принести уважение окружающих, повысить репутацию. Руководствуясь не эмоциями, а разумом, вы сможете проявить свои лучшие качества. Старайтесь действовать в соответствии со своими личными предпочтениями и помните, что никто лучше вас не сможет решить ваши вопросы. Успешно пойдет учеба у студентов. Возможно, вы познакомитесь с человеком, который станет вашим духовным учителем. В самом начале недели будьте деликатнее и терпимее с любимым человеком. В выходные не следует вступать в споры с начальством и влиятельными людьми.

Водолей

Водолеи на этой неделе будут искать ответы на наиболее сложные и запутанные вопросы. Если вы чувствуете, что от вас скрывают важную информацию, то попробуйте провести самостоятельное расследование. Сейчас вы в состоянии увидеть и понять скрытые мотивы поведения людей. Многие из вас будут нуждаться в уединенном и спокойном образе жизни. Вы можете почувствовать усталость, ваш организм будет нуждаться в отдыхе. Самое лучшее решение – недельный отпуск с поездкой в какой-нибудь санаторий вдали от шума и суеты. Тем более, вам не помешает провести лечебно-профилактические мероприятия, направленные на укрепление здоровья. Также это хорошее время для изучения техник, направленных на управление внутренними функциями организма. Это могут быть йога или аутогенные тренировки. В самом начале недели держите на контроле психологический климат в семье и старайтесь гасить разгорающиеся конфликты. В конце недели вы можете получить штраф за нарушение правил дорожного движения.

Рыбы ‌‌

Рыбам на этой неделе удастся укрепить отношения. Это относится как к деловому партнерству, так и к супружеским связям. Положительные перемены могут произойти благодаря влиянию друзей семьи. В это время хорошо планировать будущее, например, мечтать о том, как вы с партнером проведете предстоящий отпуск. Возможно, вы будете поставлены в сложную ситуацию, и вам будет нужен совет друзей. Также многие из вас проявят готовность к социально и общественно активному поведению. Ищите людей, которых волнуют те же вопросы, что и вас. Это может привести вас в клуб по интересам, в политическую партию, в общественное движение. В самом начале недели не позволяйте никому отвлекать вас от важных дел. В выходные могут произойти неожиданные события, из-за которых вам придется корректировать свои планы.