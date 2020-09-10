Включайте смекалку и креатив — финансовый гороскоп на 11 сентября

Решать трудные задачи сегодня помогут нестандартные варианты.

Овен ‌‌

Сегодня звезды советуют Овнам делать ставку на конструктивное сотрудничество с коллегами по трудовому коллективу и использование технических средств для повышения производительности труда. Все, что требуется от вас сегодня, это добросовестное исполнения взятых на себя обязательств и трудолюбие. Успешно пойдут дела, связанные с благоустройством на рабочем месте.

Телец

В этот день смогут наилучшим образом проявить себя те Тельцы, кто занимается торгово-закупочной и посреднической деятельностью. Особенно выгодной будет оптовая закупка товара на базе. Также это хорошее время для проведения рекламных мероприятий консультантами сетевого маркетинга. Успешно проходит профессиональное обучение.

Близнецы

Сегодня у Близнецов возрастает доходность от всех видов деятельности, связанных с недвижимостью. Работники городских и коммунальных служб успешно справятся с поставленными задачами и смогут увеличить уровень доходов. Также у бизнесменов это хороший день для закупки станков и технического оборудования. Преуспевают те, кто выполняет свою работу удаленно, на дому.

Рак ‌‌

Сегодня типичные Раки смогут значительно расширить и укрепить свои деловые связи. Не ждите, когда к вам придут и предложат сотрудничать. Действуйте сами, проявляйте инициативу при назначении деловых свиданий. Обращаясь к людям с запросами, вы встретите их доброжелательное участие и готовность помочь вам. Один из лучших дней для реализации торговых сделок.

Лев ‌‌

Сегодня Львы могут преуспеть в деле урегулирования финансовых вопросов. Это хороший день для анализа своих бюджетных возможностей с точки зрения расходов и доходов. Благодаря разумному планированию вы сможете увеличить объем денежных накоплений. Хорошо оплачивать счета по кредитам.

Дева ‌‌

В этот день звезды благоприятствуют тем Девам, кто привык действовать самостоятельно, и при этом умеет работать в составе коллектива. Благодаря успешному деловому взаимодействию с единомышленниками вы сможете увеличить свои возможности и приблизиться к своим целям. В результате могут быть приняты такие решения, которые будут выгодны всему коллективу и вам лично.

Весы ‌‌

Сегодня от Весов потребуется умение работать в стесненных условиях, когда ваша инициатива может быть ограничена внешними обстоятельствами. Возможно, имеет смысл действовать не открыто, а тайно, никому не афишируя при этом свои намерения. В этом случае вы скорее добьетесь нужного вам результата.

Скорпион

Сегодня один из наиболее успешных дней для тех Скорпионов, кто в своей работе использует возможности Интернета или работает дистанционно. Не стесняйтесь спрашивать у знающих людей то, что вам непонятно. Это хороший день для командировок по обмену опытом и расширению географии бизнеса. Успешно проходит урегулирование юридических споров.

Стрелец

Это хороший день для Стрельцов, занимающих руководящие должности, которым сейчас предстоит принимать ответственные управленческие решения. Постарайтесь проанализировать свою работу с точки зрения эффективности финансовых затрат. Отказывайтесь от всего того, что устарело или перестало быть эффективным. Любые перемены в этот день пройдут мягко, безболезненно.

Козерог

Сегодня у Козерогов благоприятный день для урегулирования любых юридических споров. Если вы предложите своим оппонентам план мирового соглашения, то с высокой степенью вероятности вам пойдут навстречу и компромисс будет достигнут. Работники сферы услуг услышат немало похвал от клиентов. Благодаря этому ваш профессиональный авторитет заметно вырастет.

Водолей

В этот день типичные Водолеи смогут проявить свои таланты в деле освоения новых технических средств. Успешно проходит этот день для тех, кто проходит производственную практику под руководством опытного наставника. Изобретатели смогут предложить новые технические решения. Также это хорошее время для оптимизации в работе офисных служащих.

Рыбы ‌‌

Сегодня у Рыб благоприятный день для проведения рекламных мероприятий, рассчитанных на привлечение клиентов к вашим услугам. В этом смысле наиболее преуспевают работники сферы услуг, имеющих отношение к индустрии моды, отдыха и развлечений. В любом деле старайтесь проявить творческую смекалку и фантазию.