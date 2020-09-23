Главные предатели среди знаков зодиака

Как много в нашем мире предателей, согласны?

Вся наша жизнь как очередь, и кто-то лезет вперёд, вырываясь на лидирующие позиции, в то время, как другие ждут своего места, как и все. Нельзя сказать, что это ужасно, потому что, каждый выживает, как может, это уже давно стало законом нашей суровой жизни, мы все хотим счастья, достатка и т.д.

Только кто-то добивается этого быстрее, а кто-то медленнее или не добивается вовсе. Самое обидное, что предателями могут стать самые близкие, хотя ещё какое-то время назад вы рука об руку шли к общим целям.

По знакам зодиака выделяют 3 группы людей, которые наиболее часто предают и делают больно окружающим, на пути к своим целям.

Много хорошего можно сказать о Близнецах, к примеру, они веселые, открытые, интересные, целеустремленные, и вот здесь возникает проблема. Они действительно двигаются к цели, они любят мысль о своей победе, за это их можно уважать и восхищаться. Если бы не тот факт, что на пути к своим мечтам, они могут пройтись по многим головам. Если кто-то мешает им на пути, они без сомнений подвинут этого человека в сторону. К тому же есть ещё один недостаток Близнецов — когда им скучно, они легко могут начать играться с чужими жизнями. Они с легкостью оставляют людей, которые не разделяют их интересы или просто тормозят и тянут за собой.

Ещё одни предатели – Стрельцы. Темные лошадки, которые прячут своё настоящее настроение и душевное состояние за масками. Многие, встречая Стрельцов, поверить не могут, что эти люди способны на предательство: «Он же так искренне смотрел и улыбался». Чаще всего они уходят, когда чувствуют прохладу от близкого человека, иногда, даже не разбираясь в причинах. Большую роль в жизни этого знака играют попутные люди, отсюда недоверие Стрельцов к окружающим.

Скорпионы признаны самым жестоким, самым злым знаком. Есть варианты, где их всё же возвышают и говорят о внутреннем хрупком мире — и одно, и другое утверждение правдиво. Внешне, они очень сильны, независимы, спокойны и холодны. Окружающие видят в них угрозу, и стараются не идти наперекор. Сами же Скорпионы выстраивают внешнюю оболочку и с легкостью могут пройтись по ненужным людям, считая, что лишнее из жизни нужно выкидывать. Предавать они умеют, но только потому, что ценят своё благо и собственный комфорт. Внутреннее состояние этого знака — действительно тонкая материя, в которую они практически никого не пропускают, чтобы никто не наследил.