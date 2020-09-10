К юбилею Евгения Петросяна: Как проигрался «грабитель богатства»

16 сентября – юбилей Евгения Петросяна. Имя сатирика в последнее время у всех на слуху. Тем более интересно заглянуть в карту Ба Цзы артиста.

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А карта-то у Евгения Вагановича нестандартная. Носит интересное название «Следуй за лидером». Редкий случай, когда практически все элементы, которые присутствуют в раскладе, являются полезными. То есть так или иначе характер, способности человека и сама жизнь, ее событийный ряд – все, в конечном счете, способствует развитию и успеху личности.

Хотя, казалось бы, фазы ци низкие, и поддержка для энергетики достаточно слабая. В первой половине жизни, в годовом и месячном столпе, мы видим даже две фазы Смерти.

Интересно, как он их «проиграл», экспериментируя с творческим псевдонимом, и в конце концов, просто убрав последнюю букву из фамилии (настоящая фамилия – Петросянц). Конечно же, он не знал, я думаю, что перемена имени – это один из щадящих способов проиграть такие низкие фазы ци, как Смерть, Могила или Обрыв, чтобы уйти от возможных проблем. Это случилось по наитию, сама Судьба подсказала. Но ход правильный: прежнего человека как бы должно не стать, теперь он другой, новый.

В этой карте, конечно, есть много чего интересного.

Например, очень любопытно, как стал артистом и, более того, сатириком, человек с такой выраженной прямой властью в небесных стволах года и месяца.

Обычно такие люди слишком правильные, скучноватые и законопослушные.

Все по плану, по заданной программе. «Но это, товарищи, кажущаяся видимость!» Бешеное косвенное самовыражение в земных ветвях в аспекте самонаказания не дает человеку покоя и хочет каким-то образом проявиться.

Что, в общем-то, отмечают многие: при глубоком общении человек оказывается гораздо интереснее, тоньше и неожиданнее своего привычного телевизионного образа.

Предположу, что самые крутые выступления Е. Петросяна прошли в период активности столпа Удачи иньского металла, действующего с 1978 по 1988 год. Вот когда необычное самовыражение действительно прорвалось наружу и стало всем заметно. И было это для своего времени ярко, остро и оригинально.

Но это все в прошлом. Интереснее, что теперь. С 1988 года в каждом приходящем столпе Удачи так или иначе проявляются так называемые «грабители богатства». Для личности с неполезной стихией людей любой приход своего элемента усиливает конкуренцию, врагов, недоброжелателей и просто тех, кто заслоняет. Они критикуют, отбирают «поляну», деньги и женщин.

Вот и в текущем столпе Удачи, наступившем в 2018 году, удачи как таковой немного. Неполезный иньский огонь порождает новые обременения, а иньская земля Быка, вступая в аспект сочетания с домом Брака, делает брак нестабильным.

В доме Брака мы видим элемент денег. Поэтому этот «грабитель» нацелен конкретно на семейные деньги.

Предположу, что в часовом столпе, скорее всего, иньская вода на Свинье, а это Звезда банкротства. Поэтому потери в этот период грозят быть очень существенными. Такова уж видно цена личного счастья.

А счастье-то есть. Коль скоро, полезная иньская вода в часе – это жена, и жена молодая, и аспект сочетания с часовым столпом говорит, как не крути, о некой гармонии.

Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэн-шуй, Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя)