Экстрасенс: «Новый брак Макеевой будет счастливым»

Анастасия Макеева объявила о разводе с третьим мужем.

Этот союз не просуществовал и двух лет. При этом в Сети еще в январе этого года появились слухи о том, что избранник красавицы увлекся другой. Сама Макеева, подтверждая очередной развод, заявила, что они с мужем просто разлюбили друг друга. Однако экстрасенс и таролог Саона считает, что измена все же была.

«Не могу сказать, что она этого ожидала. Она вообще не знала и не предполагала, что такое может произойти. Все было сделано настолько технично, что невозможно было уловить эту измену. Все действия были настолько красивыми, что предположить обман было нереально. Но, к сожалению, такое возможно, и Макеева сейчас находится в не очень хорошем состоянии, а потом долгое время будет отходить от такого изощренного предательства. Сейчас она находится в стрессе. Хотелось бы ей пожелать сил», — рассказала Саона.

«Вскоре она снова выйдет замуж. Нынешний брак изначально был обречен на провал, и могу сказать, что она не продержалась бы в этих отношениях долго. Но зато ее новый брак будет на 100 процентов счастливым и во всех смыслах уникальным. Такого взаимопонимания и поддержки она никогда не встречала, да и не встретит больше. К ее мужу у нее были очень сильные чувства, но не нужно отчаиваться, в скором времени она выкинет его из своей головы. Сама Макеева ни в чем не виновна, она открыта и доверчива, а вот мужчины… Но будем ждать в скором времени новостей о новых отношениях и любви», — заключила экстрасенс.